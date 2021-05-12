Рейтинг партій: названі політсили, яким українці довіряють кермо влади / УНІАН

Соціологічна група Рейтинг оприлюднила свіжі дані про те, які з українських політичних партій пройшли б у Раду, якби парламентські вибори в Україні проходили найближчим часом.

Усього в Раду проходять чотири політсили, кажуть дані опитування, що провели 23-27 квітня.

Лідером залишається партія Слуга народу: за її представників готові голосувати 22,8% серед тих респондентів, хто визначився і має намір проголосувати.

Також п'ятивідсотковий бар'єр проходять ще три партії:

Європейська солідарність - 14,4%,

Опозиційна платформа - За життя - 13,7%,

Батьківщина - 12,2%.

У решти партій рейтинг підтримки нижче чотирьох відсотків, заявили в Рейтингу.

Нагадаємо, 9 квітня Рейтинг оголосив, що за Слугу народу готові проголосувати 22,9%. Далі також слідували Європейська солідарність Петра Порошенка, ОПЗЖ Віктора Медведчука і Батьківщина Юлії Тимошенко.

Рейтинг партій України