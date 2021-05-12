Рейтинг партій: названі політсили, яким українці довіряють кермо влади

Всього в Раду проходять чотири політсили, кажуть дані опитування, що провели 23-27 квітня.
Соціологічна група Рейтинг оприлюднила свіжі дані про те, які з українських політичних партій пройшли б у Раду, якби парламентські вибори в Україні проходили найближчим часом.
Усього в Раду проходять чотири політсили, кажуть дані опитування, що провели 23-27 квітня.
Лідером залишається партія Слуга народу: за її представників готові голосувати 22,8% серед тих респондентів, хто визначився і має намір проголосувати.
Також п'ятивідсотковий бар'єр проходять ще три партії:
- Європейська солідарність - 14,4%,
- Опозиційна платформа - За життя - 13,7%,
- Батьківщина - 12,2%.
У решти партій рейтинг підтримки нижче чотирьох відсотків, заявили в Рейтингу.
Нагадаємо, 9 квітня Рейтинг оголосив, що за Слугу народу готові проголосувати 22,9%. Далі також слідували Європейська солідарність Петра Порошенка, ОПЗЖ Віктора Медведчука і Батьківщина Юлії Тимошенко.
Рейтинг партій України
- Згідно з даними дослідження Центру Разумкова, на початку березня за Слугу народу готові були проголосувати 26,5% респондентів, які визначилися зі своїм вибором. Європейську солідарність підтримували 20,1% потенційних виборців. ОПЗЖ - 17,9%.
- Опитування КМІС на початку лютого продемонструвало лідерство Європейської солідарності Петра Порошенка. Політичну силу готові були підтримати 18,1% респондентів. На другому місці опинилася ОПЗЖ - 16,8%. Слуга народу влаштувалася на третьому місці – 15,5%.
Автор: Діана Бєловодська