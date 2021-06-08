Рейтинг партій від КМІС: політсили Ляшка, Смешка і Гройсмана пройшли б до Ради

Стали відомі свіжі рейтинги партій / Фото Facebook ВР

Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, до парламенту пройшли б 7 партій, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, в Раду впевнено проходять чотири партії - Слуга народу (17,7%), Європейська солідарність (15,4%), ОПЗЖ (14,7%) і Батьківщина (13,9%).

читайте такожРейтинг партій: названі політсили, яким українці довіряють кермо владиКрім чотирьох основних партій набирають не менше 5% такі партії, як "Сила і честь" (серед усіх 6,9% і серед тих, хто визначився з вибором і голосуватиме 8%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,1% і 5,8%) і РПЛ (4,4% і 5%).

У той же час, не дотягують до прохідного бар'єру партії "наші" (4% і 4,6%) і "Партія Шарія" (3,9% і 4,5%).

Рейтинги партій

Як проходило опитування

КМІС 27 травня – 1 червня опитав 2000 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з квотним відбором, у всіх регіонах України, крім окупованих територій.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.