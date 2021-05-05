Рейтинг Зеленського різко пішов вгору: всі дані

Якби вибори президента України відбулися цієї весни, то саме Зеленський був би безперечним фаворитом виборчих перегонів.
Президентський рейтинг Володимира Зеленського підскочив до 31,4% (враховуються голоси тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором) – станом на середину квітня цього року.
Якби вибори президента України відбулися в зазначений період, то саме Зеленський був би безперечним фаворитом виборчих перегонів, свідчать дані опитування КМІС.
У його найближчого суперника Петра Порошенка рейтинг підтримки майже вдвічі нижчий - 18,1%.
Інші місця розподілилися так:
- Юлія Тимошенко - 11,9%;
- Ігор Смешко - 10,4%;
- Юрій Бойко - 9,6%.
Підтримка інших кандидатів нижче 5%.
Нагадаємо, якби вибори президента України проходили наприкінці січня - напочатку лютого 2021 року, за даними КМІС, за Зеленського віддали б голоси 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором.
Рейтинг Зеленського: новини
- 9 квітня були оприлюднені дані опитування Соціологічної групи Рейтинг. Якби вибори президента України відбулися на початку квітня 2021 року, то Зеленського підтримали б 24,9% українців. Наприкінці березня його рівень підтримки становив 24,7%.
- 16 березня були опубліковані дані опитування Центру Разумкова. Згідно з цими даними, за Зеленського віддали б свої голоси 19% всіх опитаних або 27% з тих, хто піде голосувати і визначився, за кого голосуватиме.
- Журналіст Микола Фельдман вважає, що Зеленський вичерпав ресурси для зростання свого рейтингу. Своє електоральне ядро президент вже розмив, а вступники поради від оточення, швидше, нашкодять рейтингу, ніж допоможуть.
Автор: Діана Бєловодська