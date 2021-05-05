Рейтинг Зеленського різко пішов вгору: всі дані

Рейтинг Зеленського підскочив до 31% - КМІС / president.gov.ua

Президентський рейтинг Володимира Зеленського підскочив до 31,4% (враховуються голоси тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором) – станом на середину квітня цього року.

Якби вибори президента України відбулися в зазначений період, то саме Зеленський був би безперечним фаворитом виборчих перегонів, свідчать дані опитування КМІС.

У його найближчого суперника Петра Порошенка рейтинг підтримки майже вдвічі нижчий - 18,1%.

Інші місця розподілилися так:

Юлія Тимошенко - 11,9%;

Ігор Смешко - 10,4%;

Юрій Бойко - 9,6%.

Підтримка інших кандидатів нижче 5%.

Рейтинг Зеленського підскочив на 31% - КМІС

Нагадаємо, якби вибори президента України проходили наприкінці січня - напочатку лютого 2021 року, за даними КМІС, за Зеленського віддали б голоси 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором.

Рейтинг Зеленського: новини