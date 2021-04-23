Резніков оголосив про визнання Путіним "ЛДНР" і вихід РФ з "Мінська"

У Мінських угод немає абревіатур "ДНР" і "ЛНР" - Резніков / УНІАН

Віцепрем'єр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков вважає, що згадку президентом РФ Володимиром Путіним про "республіки ДНР і ЛНР" у своїй заяві можна розцінити як їх політичне визнання з боку Москви. Фактично така заява, яка має бути вивчена ОБСЄ і в нормандському форматі, означає вихід Росії з Мінських угод.

У ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера він заявив про те, що в Мінських угодах немає жодних "республік" – є окремі райони Донецької та Луганської областей України. Раніше представники РФ заявляли, що ці території належать українській державі. Однак слова Путіна можна розглядати як визнання "ДНР" і "ЛНР" окремими суб'єктами, що суперечить "Мінську" і вказує на фактичний вихід Москви з Мінських домовленостей.

"Ми з вами почули офіційне визнання двох квазі-утворень окупаційних режимів з відповідними абревіатурами "ЛНР" і "ДНР". Це по суті вихід з Мінських угод, тому що в угодах немає такого поняття. Є ОРДЛО України, тобто окремі райони Донецької та Луганської областей. До того моменту всі представники РФ в перемовинах завжди казали, що це Україна. Щойно президент Путін назвав ті два угруповання, він їх визнав. Це означає, що тільки що ми почули заяву про вихід з Мінських угод з боку РФ", - вважає Резніков.читайте такожАрестович назвав умову Києва щодо зустрічі з РФ, Францією і ФРН на Донбасі

Також міністр підкреслив, що слова Путіна повинні бути розглянуті в ОБСЄ і нормандському форматі, а заяви від імені держави, згідно з міжнародним правом, можуть озвучувати президент, прем'єрміністр і глава МЗС.

Перемовини щодо Донбасу