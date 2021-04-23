Резніков оголосив про визнання Путіним "ЛДНР" і вихід РФ з "Мінська"

Заява Путіна має бути вивчена в ОБСЄ і в рамках нормандського формату, сказав Олексій Резніков.
Віцепрем'єр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков вважає, що згадку президентом РФ Володимиром Путіним про "республіки ДНР і ЛНР" у своїй заяві можна розцінити як їх політичне визнання з боку Москви. Фактично така заява, яка має бути вивчена ОБСЄ і в нормандському форматі, означає вихід Росії з Мінських угод.
У ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера він заявив про те, що в Мінських угодах немає жодних "республік" – є окремі райони Донецької та Луганської областей України. Раніше представники РФ заявляли, що ці території належать українській державі. Однак слова Путіна можна розглядати як визнання "ДНР" і "ЛНР" окремими суб'єктами, що суперечить "Мінську" і вказує на фактичний вихід Москви з Мінських домовленостей.
"Ми з вами почули офіційне визнання двох квазі-утворень окупаційних режимів з відповідними абревіатурами "ЛНР" і "ДНР". Це по суті вихід з Мінських угод, тому що в угодах немає такого поняття. Є ОРДЛО України, тобто окремі райони Донецької та Луганської областей. До того моменту всі представники РФ в перемовинах завжди казали, що це Україна. Щойно президент Путін назвав ті два угруповання, він їх визнав. Це означає, що тільки що ми почули заяву про вихід з Мінських угод з боку РФ", - вважає Резніков.читайте такожАрестович назвав умову Києва щодо зустрічі з РФ, Францією і ФРН на Донбасі
Також міністр підкреслив, що слова Путіна повинні бути розглянуті в ОБСЄ і нормандському форматі, а заяви від імені держави, згідно з міжнародним правом, можуть озвучувати президент, прем'єрміністр і глава МЗС.
Перемовини щодо Донбасу
- Президент України Володимир Зеленський 20 квітня під час свого відеозвернення зробив заяву про те, що він пропонує главі РФ Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі з метою вирішення російсько-українського військового конфлікту.
- Президент РФ Володимир Путін 22 квітня заявив, що український глава держави Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб сторони обговорили відносини Росії та України. Однак для вирішення питань Донбасу він порадив Зеленському говорити з "ДНР" і "ЛНР".
- Куратор українського напрямку у Кремлі, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак висунув ініціативу про проведення перемовин на Донбасі за участю України, Росії, Франції, Німеччини та "ЛДНР".
- Радник глави ОП Михайло Подоляк акцентував увагу на тому, що перемовини з "ДНР" і "ЛНР" позбавлені конкретики, тому що представники бойовиків – ще одна сторона, яка відстоює позицію Росії. Виходом із ситуації на Донбасі можуть стати тільки перемовини Зеленського і Путіна.