Резніков озвучив три умови для залучення інвесторів на Донбас

Резніков назвав умови залучення інвестицій на Донбас / КМДА

У Кабміні озвучили три умови для залучення іноземних інвесторів на Донбас. За словами віце-прем'єра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова, головним завданням зараз є відкриття аеропорту в Донецькій або Луганській області, передає телеканал Дім.

Для іноземних інвесторів головними умовами є:

інфраструктура, ринок праці ринок збуту.

З ринком праці на Донбасі, як зазначив віце-прем'єр, проблеми немає, тому що там "живуть люди, які звикли працювати".

"Я вже не кажу про 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які проживають тільки на території Донецької та Луганської областей. Вони хочуть працювати, їм потрібна робота. Тобто по ринку праці питань немає", - сказав він.

Ринком збуту, на думку Резнікова, можуть виступити країни Європи. Він пояснив, що Україна може замінити Китай, де європейські компанії раніше будували свої заводи.

"Не треба будувати в Китаї завод, щоб потім під час пандемії коронавірусу хапатися за голову... Європейці та інший світ зрозуміли, що будувати заводи в Китаї - далеко виявляється. Ми говоримо: будь ласка, будуйте у нас", - зазначив міністр.

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Інфраструктура на Донбасі також розвивається, за словами Резнікова. Зокрема, він нагадав про будівництво автодоріг у Донецькій та Луганській областях. Однак головним завданням є відкриття аеропорту на Донбасі.

"Ми зараз аналізуємо, як це влаштовано в інших містах світу, де теж напружена військова ситуація... Ми вивчаємо досвід, дивимося на нашу ситуацію і шукаємо рішення. Може, перевозити хоча б не карго - вантажі, але менші обсяги. Хоча б створити умови для малої моторної авіації", - додав він.

Загострення на Донбасі - про що слід знати: