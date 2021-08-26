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"Стороною конфлікту з Україною є РФ": Резніков пройшовся по Росії під час засідання ТКГ

26 серпня 2021, 21:18

Україна нагадала Росії, що та виступає стороною конфлікту на Донбасі.

Олексій Резніков
Олексій Резніков процитував Ангелу Меркель / УНІАН

Під час засідання ТКГ Україна в черговий раз нагадала російській делегації про тристоронній характер роботи групи. Про це у четвер, 26 серпня заявив глава Мінреінтеграції Олексій Резніков.

Він процитував канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка під час пресконференції в Києві підкреслила, що стороною конфлікту з Україною є РФ.

Крім цього, Україна закликала Росію відповідально поставитися до виконання рішень Паризького саміту нормандської четвірки, які були прийняті в грудні минулого року.

Також на засіданні обговорювалися питання обміну полоненими, розблокування КПВВ, зокрема, з боку сепаратистів, режим припинення вогню та розмінування.

Резніков підкреслив, що Україна активно опрацьовує цифрові інструменти віддаленої верифікації та ідентифікації для виплат пенсій маломобільним категоріям громадян України, які перебувають на тимчасово непідконтрольній території.

Як відомо, наступне засідання ТКГ заплановане на 15 вересня поточного року.

Нагадаємо, українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі заявила, що Російська Федерація в черговий раз зірвала роботу гуманітарної підгрупи. На переговори знову заявили засуджену за тероризм представницю так званої "ДНР" Майю Пирогову.

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ТКГ переговори щодо Донбасу
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