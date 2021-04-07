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Резніков розповів, як Росія заганяє себе в пастку на Донбасі

7 квітня 2021, 11:21

РФ прагне до того, щоб світ рахувався з Москвою і вів з росіянами перемовини на міжнародному рівні, вважає Олексій Резніков.

Олексій Резніков
Росія показує, що для миру на Донбасі треба домовлятися з Москвою - Резніков / УНІАН

Дії Росії, пов'язані з провокаціями на рівні мінського процесу, ескалація в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі і "злив" пресі матеріалів мирного плану з врегулювання ситуації у ОРДЛО сигналізує про те, що Москва заганяє себе в пастку. Росіяни публічно заперечують свою участь у війні на сході України, однак посиленням бойових дій і стягуванням військ до українських кордонів демонструють, що домовлятися потрібно саме з РФ. Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков.

У коментарі РБК-Україна міністр акцентував увагу на тому, що тактика Росії щодо ситуації з Україною може стати пасткою для Москви. Росіяни восьмий рік заявляють про свою неучасть у російсько-українській війні на Донбасі. Однак ескалація конфлікту і підведення військ до кордонів України свідчить про зворотне – для досягнення миру треба вести перемовини конкретно з РФ.

"У цьому їх внутрішній конфлікт: так ви "головні" або "вас там немає"?"- зазначив Резніков.

При цьому він додав, що посилення бойових дій на Донбасі і стягування військ до українських кордонів є маневром Кремля, спрямованим на зміцнення своєї перемовної позиції на міжнародному рівні.читайте такожЛавров вибухнув звинуваченням на адресу України і звернувся до Заходу

"Я припускаю, що ми бачимо "посилення перемовної позиції" з боку росіян, причому навіть не на рівні нормандського формату, а на світовому - щоб на них звернули увагу, стали рахуватися і розмовляти", - підкреслив Олексій Резніков.

Війна Росії та України

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