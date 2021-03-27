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Резніков вибухнув сміхом через заяви Росії щодо Криму

27 березня 2021, 18:32

У Росії розповідатимуть про "порушення України" на Нюрнберзькому процесі, сказав Олексій Резніков.

Олексій Резніков
Заява про багатомільярдний судовий позов з Криму до України викликала гомеричний регіт - Резніков / УНІАН

Україна повинна реагувати з гумором на заяви з Росії про нібито "посягання Києва" на територіальну цілісність російської держави. Слова про мільярдні позови до України з окупованого Криму й зовсім викликають гомеричний регіт. Росіянам треба буде говорити про "порушення Києва" в рамках нового Нюрнберзького процесу, сказав міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю каналу Дом.

На його думку, українська влада повинна з гумором ставитися до слів представників російської влади. Їхні останні заяви серйозно дивують, особливої уваги заслуговує ситуація із заявою про намір самопроголошеної "влади" Криму судитися з Україною.

"Знаєте, у Росії зараз щось пішло не так. Останні заяви низки говорячих губ або ротів, викликають у мене просто розчулення. Нещодавно один з діячів у Криму заявив, що вони готуватимуть до України якийсь багатомільярдний позов. Це викликало у мене, вже як у юриста, просто гомеричний регіт", - сказав Резніков.читайте такожУ Кабміні розкрили плани з видворення 500 тисяч росіян з Криму

Також він прокоментував заяву представника МЗС РФ Марії Захарової про те, що ініціативи України щодо повернення Криму розглядаються Москвою як посягання на територіальну цілісність Росії. Міністр нагадав про порушення низки міжнародних договорів між Москвою і Києвом, включаючи Будапештський меморандум, і додав, що подібні історії росіянам треба буде розповідати в рамках Нюрнберзького процесу.

"Ви порушили великий договір між Росією і Україною, який ми вам довірилися і підписали. Ви порушили Будапештський меморандум. І ви нам будете розповідати про те, що ми якусь вашу територіальну цілісність порушуємо? Це ви будете розповідати на новому Нюрнберзькому процесі. Може, він буде інакше називатися, може, буде в іншому місті, але я думаю, символічно було б зібратися у Нюрнберзі", - підкреслив Олексій Резніков.

Повернення Криму до складу України

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