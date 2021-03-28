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Резніков сказав, скільки треба грошей і років, щоб розмінувати Донбас

28 березня 2021, 15:39

На думку фахівців, щільність мін і вибухонебезпечних речовин на Донбасі наразі більше, ніж в будь-якій точці світу, сказав Олексій Резніков.

Олексій Резніков
На розмінування Донбасу піде 25-30 років - Резніков / УНІАН

Зараз складно сказати, скільки знадобиться грошей на розмінування Донбасу. Однак ситуація Хорватії з ліквідації наслідків військових дій 1991-1995 років показує, що такі заходи обійдуться в сотні мільйонів євро і триватимуть до 30 років, сказав віцепрем'єрміністр-міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю телеканалу Дім.

За його словами, точна сума фінансового забезпечення очищення Донбасу від вибухонебезпечних пристроїв і речовин буде відома тільки після повернення ОРДЛО в Україну і проведення усіх робіт з аудиту. Враховуючи досвід Хорватії з ліквідації наслідків військових дій, такі заходи обійдуться в сотні мільйонів євро. Фахівці вважають, що концентрація вибухонебезпечних речовин і мін в Україні сьогодні більше, ніж в будь-якій іншій точці світу.читайте такожРезніков розкрив план про майбутнє Донбасу

Міністр акцентував увагу на тому, що у Хорватії вже 25 років як завершилися бойові дії, проте процес розмінування триває досі. Беручи до уваги хорватський сценарій, можна припустити, що в Україні на розмінування ділянок піде приблизно 25-30 років.

"25 років тому закінчилася та війна, а вони (у Хорватії ) досі розміновують свої території. У них досі залишилося близько 500 кв. км нерозмінованих територій. До того ж у дуже важкодоступних місцях: скелях, ущелинах, лісовій складній зоні, цього року вони планують розмінувати до 50 кв.км. І якщо математично підійти, то один день війни дає п'ять-шість днів розмінування. Тобто, якщо у нас війна триває сім років, то, згідно хорватської матриці, нам доведеться розмінувати 25 років, а то і 30", - підкреслив Олексій Резніков.

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