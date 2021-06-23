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РФ проти навчань США і НАТО в Sea Breeze-2021: російське посольство зробило заяву

23 червня 2021, 11:31

США мають намір провести спільні навчання ВМС з Україною в рамках програми Sea Breeze-2021. Однак Росія виступає проти такої "колаборації".

Sea Breeze
У РФ вважають, що таким чином " підвищуються рівні випадкових інцидентів"

Посольство Росія у Вашингтоні закликає США і всіх їх співробітників по НАТО відмовитися від навчань, які заплановані спільно з Україною в Чорному морі. Про це йдеться в повідомленні відомства в Twitter.

"Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні. Підвищуються рівні випадкових інцидентів. Заохочуються мілітаристські настрої в Києві. Настійно закликаємо США і їх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій в Чорному морі ", - йдеться в повідомленні.

Держдепартамент США раніше повідомив, що в навчаннях візьмуть участь підрозділи Збройних сил і 32 країн світу, тобто 5000 військовослужбовців.

Крім цього, в акваторію Чорного моря увійдуть 32 кораблі, 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій з дайвінгу, а також шостий флот ВМС США.

Також відомо, що російські силовики, як заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, вважають дані навчання прикриттям, в рамках якого в Україну поставляється сучасне озброєння.

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Навчання Sea Breeze 2021:

У навчаннях Sea Breeze в 2021 році планується участь рекордної кількості країн НАТО і партнерів Альянсу.

В акваторію Чорного моря для участі в навчаннях увійде понад 30 бойових кораблів.

Минулого року в навчаннях брало участь понад 20 кораблів країн НАТО і партнерів, а також близько 2 тисяч військовослужбовців.

Крім України та США, у навчаннях брали участь військові з Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Навчання Sea Breeze проводяться в акваторії Чорного моря з 1997 року.

новини США військові навчання Sea Breeze Україна Росія
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