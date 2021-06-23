РФ проти навчань США і НАТО в Sea Breeze-2021: російське посольство зробило заяву

США мають намір провести спільні навчання ВМС з Україною в рамках програми Sea Breeze-2021. Однак Росія виступає проти такої "колаборації".
Посольство Росія у Вашингтоні закликає США і всіх їх співробітників по НАТО відмовитися від навчань, які заплановані спільно з Україною в Чорному морі. Про це йдеться в повідомленні відомства в Twitter.
"Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні. Підвищуються рівні випадкових інцидентів. Заохочуються мілітаристські настрої в Києві. Настійно закликаємо США і їх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій в Чорному морі ", - йдеться в повідомленні.
Держдепартамент США раніше повідомив, що в навчаннях візьмуть участь підрозділи Збройних сил і 32 країн світу, тобто 5000 військовослужбовців.
Крім цього, в акваторію Чорного моря увійдуть 32 кораблі, 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій з дайвінгу, а також шостий флот ВМС США.
Також відомо, що російські силовики, як заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, вважають дані навчання прикриттям, в рамках якого в Україну поставляється сучасне озброєння.
Навчання Sea Breeze 2021:
У навчаннях Sea Breeze в 2021 році планується участь рекордної кількості країн НАТО і партнерів Альянсу.
В акваторію Чорного моря для участі в навчаннях увійде понад 30 бойових кораблів.
Минулого року в навчаннях брало участь понад 20 кораблів країн НАТО і партнерів, а також близько 2 тисяч військовослужбовців.
Крім України та США, у навчаннях брали участь військові з Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.
Навчання Sea Breeze проводяться в акваторії Чорного моря з 1997 року.