Росія не виконує свої зобов'язання, але це не привід відмовлятися від зустрічі з Путіним - Данілов

Зустріч Путіна і Зеленського дуже потрібна для того, щоб ухвалювати подальші кроки, зазначив секретар РНБО.
Ще у квітні президент України Володимир Зеленський запропонував главі Кремля Володимиру Путіну зустрітися. Після цього лідер Росії наговорив чимало образливого у бік українського колеги. Попри все зустріч, ймовірніше, відбудеться, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
В інтерв'ю програмі "Перші особи" на 24 каналі Данілов зазначив, що зустріч Путіна і Зеленського дуже потрібна для того, щоб ухвалювати подальші кроки.
"Я більше вважаю так, ніж ні (що відбудеться зустріч – ред.). Це дуже важливі реперні точки, які треба проходити", – сказав секретар РНБО.
Данілов підкреслив, що Росія не виконує свої зобов'язання, але це не причина, щоб відмовлятися від зустрічі з Путіним. Річ у тім, що спілкування через посередників – дуже складне.
"Можливо, треба й зустрітися для того, щоб чітко все зрозуміти", – пояснив Данілов.
На зауваження про те, що Путін осоромився заявами про Зеленського, Данілов відповів: "Дивіться, це ж політика".
Зустріч Зеленського і Путіна - про що йшлося раніше:
- 20 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого Офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.
- 28 квітня президент України заявив, що хоче провести зустріч з Путіним у Ватикані.
- Російський президент Володимир Путін 30 червня звинуватив Зеленського в тому, що він, мовляв, здав Україну під зовнішнє управління заходу. Путін не бачить сенсу проводити зустріч із Зеленським, однак готовий до реалізації таких переговорів.
- 2 липня у Кремлі заявили, що на цей момент немає ніяких предметних переговорів щодо зустрічі Путіна і Зеленського.