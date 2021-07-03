Росія не виконує свої зобов'язання, але це не привід відмовлятися від зустрічі з Путіним - Данілов

Данілов заявив, що зустріч Зеленського з Путіним ймовірніше відбудеться / УНІАН

Ще у квітні президент України Володимир Зеленський запропонував главі Кремля Володимиру Путіну зустрітися. Після цього лідер Росії наговорив чимало образливого у бік українського колеги. Попри все зустріч, ймовірніше, відбудеться, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

В інтерв'ю програмі "Перші особи" на 24 каналі Данілов зазначив, що зустріч Путіна і Зеленського дуже потрібна для того, щоб ухвалювати подальші кроки.

"Я більше вважаю так, ніж ні (що відбудеться зустріч – ред.). Це дуже важливі реперні точки, які треба проходити", – сказав секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що Росія не виконує свої зобов'язання, але це не причина, щоб відмовлятися від зустрічі з Путіним. Річ у тім, що спілкування через посередників – дуже складне.

"Можливо, треба й зустрітися для того, щоб чітко все зрозуміти", – пояснив Данілов.

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На зауваження про те, що Путін осоромився заявами про Зеленського, Данілов відповів: "Дивіться, це ж політика".

Зустріч Зеленського і Путіна - про що йшлося раніше: