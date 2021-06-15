Росія ненаситна: Зеленський попередив американців, що завтра війна може прийти до них

Зеленський вважає, що у президента Росії Володимира Путіна є неоімперські амбіції щодо РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що весь світ повинен протистояти російській агресії, бо у Росії є неоімперські погляди.
В інтерв'ю журналістам з CBS український гарант пояснив, чому, наприклад, громадяни США повинні сьогодні переживати про те, що відбувається на Донбасі і в Криму.
"Це може завтра статися в їхніх будинках", - заявив Зеленський.
Український лідер також вважає, що у президента РФ Володимира Путіна є неоімперські амбіції щодо Росії, щоб знову контролювати своїх сусідів.
"Вони не хочуть робити нас вільними", - сказав він.
Це питання журналісти поставили за кілька днів до саміту президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Зустріч відбудеться 16 червня в Женеві.
Зустріч Байдена і Путіна
Зустріч президентів Байдена і Путіна, яка пройде у форматі саміту Вашингтона і Москви, відбудеться 16 червня у Женеві. Інформацію 25 травня підтвердили у Білому домі та Кремлі.
За словами представника Білого дому Аманди Слоат, американський президент Байден заявить Путіну про те, що США підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.
Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков вважає, що Путін під час дискусії з Байденом здійснить спробу переконати американського президента в підтримці "переговорів" Києва з бойовиками "ЛДНР" і реалізації Мінських угод.