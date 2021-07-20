Росія - сторона конфлікту на Донбасі: у Кравчука заявили про скандал у ТКГ через заяву ОБСЄ

В ОБСЄ назвали Росію стороною конфлікту на перемовинах у рамках ТКГ щодо Донбасу / УНІАН

Під час засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу стався скандал. Росія і представниця бойовиків "ЛНР" образилися на слова нового модератора від ОБСЄ (Шарлотти Реландер, - ред.) про те, що Росія є стороною конфлікту на сході України. Про це заявив представник української делегації Сергій Гармаш.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що новий модератор ОБСЄ, на відміну від Тоні Фріша, зуміла визначити роль Москви в збройному протистоянні на Донбасі.

"Був, можна сказати, скандал на гуманітарній підгрупі, тому що нова модераторка від ОБСЄ на відміну від колишнього - пана Тоні Фріша - назвала Росію стороною конфлікту", - зазначив Гармаш.

Також він підкреслив, що така заява не сподобалася російській делегації і представниці від окупованого Луганська.

Нагадаємо, раніше представник Донецька в ТКГ щодо Донбасу Денис Казанський заявив, що російська сторона під час перемовин ставить ультиматуми Україні і всіляко блокує діалог. ОБСЄ у такій ситуації не знає, як себе поводити

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Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 13 липня сказав, що Київ, Париж і Берлін наполягають на проведенні нової зустрічі нормандської четвірки. Москві вже передали план з реалізації Мінських угод, який потрібно обговорити в нормандському форматі. Наразі зустріч відкладається через позицію російської держави.читайте також"Росія не буде байдужою": у Путіна загрожують Україні ударом у разі військової операції на Донбасі

Зеленський також заявив, що під час свого візиту до Вашингтона він попросить президента США Байдена взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. Ідею можна буде реалізувати в рамках нормандського формату у тому випадку, якщо на це погодяться Франція, Німеччина і Росія.

У Кремлі 15 липня підкреслили, що Росія, поряд з Україною, Францією і Німеччиною, підтримує проведення нового саміту в рамках нормандського формату. Однак конкретних домовленостей щодо дати заходу наразі немає.