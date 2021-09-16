"Росія у Криму і на Донбасі - окупант": Кулеба розкритикував "виборчі каруселі" у ОРДЛО

Росія намагається створити ілюзію "волевиявлення" людей у ОРДЛО - Кулеба / УНІАН

Відсутність двох місій ОБСЄ на Донбасі дозволяє Москві використовувати маніпуляції з "виборчим процесом" до Держдуми на території ОРДЛО, створюючи видимість "волевиявлення" проживаючих там людей. Однак Росія у захоплених Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей, згідно з міжнародним правом, має статус окупанта. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу у четвер, 16 вересня, він сказав про те, відмова Москви від продовження дозволу на роботу двом місіям ОБСЄ на російських пунктах пропуску біля захопленої української ділянки кордону є невипадковою дією. Завдяки цьому росіяни можуть вільно проводити маніпуляції з виборами до Держдуми.

"Відсутність цих місій сприяє зусиллям Росії влаштовувати "виборчі каруселі", підвезення виборців для створення ефекту "волевиявлення" людей", - сказав Кулеба.читайте такожПлан бойовиків "ЛДНР" замість "формули Штайнмаєра": у Кравчука заявили про ультиматум РФ щодо Донбасу

Також він вказав, що міжнародне право трактує дії Росії в окупованих Криму і Донбасі, як окупацію.

"Я підкреслюю, що відповідно до міжнародного права - єдиний статус, яким володіє РФ у Криму і в окремих районах Луганської та Донецької областей - це країна-окупант", - додав Дмитро Кулеба.

Реклама

Нагадаємо, на початку вересня Росія вирішила відмовитися від продовження мандата двох місій ОБСЄ на контрольно-пропускних пунктах Гуково і Донецьк, які межують з окупованими територіями Донбасу. У МЗС України заявили, що такі дії Москви можуть бути спрямовані на посилення російсько-українського військового конфлікту.

"Вибори" до Держдуми на окупованому Донбасі

У Службі безпеки України 9 вересня заявили, що російські незаконні збройні формування "ДНР" і "ЛНР" активізували дії з роздачі паспортів Росії на Донбасі. У спецслужбі заявили, що це продиктовано виборами до Держдуми РФ, які відбудуться з 17 по 19 вересня. Москва планує отримати голоси громадян України з російськими паспортами.

У Офісі президента України сказали, що українці, які живуть на окупованому Донбасі, можуть проголосувати на виборах до Держдуми в цілях безпеки. Подібний виборчий процес нелегітимний - на політичному і юридичному рівні це не має жодного значення.