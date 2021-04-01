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Росія бачить лише один шлях розв'язання питань – Кравчук

1 квітня 2021, 14:32

Для російської сторони головною є її позиція, зазначив глава делегації України в ТКГ щодо Донбасу.

Кравчук стверджує, що РФ бачить тільки силовий шлях розв'язання питань
РФ бачить лише силовий шлях розв'язання питань, стверджує Леонід Кравчук / УНІАН

Перший президент незалежної України, очільник делегації країни у Мінській Тристоронній контактній групі (українська держава, РФ, ОБСЄ) для завершення конфлікту на частині Донбасу Леонід Кравчук заявив, що Російська Федерація бачить тільки один шлях розв'язання питань – силовий.

Для РФ на першому місці знаходиться її позиція, а норми міжнародного права вона вважає чимось необов'язковим, розповів політик в ефірі телеканалу Україна 24.

На думку Кравчука, Київ має бути готовим до силового сценарію.

"Ми будемо виходити з того, що росіяни постійно готуються до якоїсь війни та вже воюють 150 років, якщо взяти всю історію Росії. Вони не бачать іншого шляху розв'язання питань, окрім силового...", – заявив очільник делегації.

Кравчук додав, що для завершення протистояння на Донбасі найважливішим кроком є повернення до режиму припинення вогню, і після нього стають реальними інші дії.

"...з Росією домовитися дуже складно, але це не означає, що ми будемо опускати руки. Ми пропонували та будемо пропонувати дії, пропозиції, кроки для того, щоб показувати, що для України немає нічого важливішого, ніж припинення війни на Донбасі...", – сказав він.

Конфлікт на Донбасі – що потрібно знати

Росія з початку конфлікту стверджує, що не причетна до нього та є тільки "спостерігачем". Україна й низка країн Заходу впевнені, що РФ несе відповідальність за протистояння та може покласти йому край.

Москва хоче, щоб Київ вів прямі переговори з представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Також російська сторона наполягає на проведенні виборів на захопленій частині Донбасу.

Українська сторона не хоче йти на прямі переговори з представниками "ЛДНР" і не згодна на проведення виборів до того, як Донбас покинуть сили РФ.

Наприкінці березня на частині сходу загострилася ситуація, у результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військовослужбовців.

Президент Володимир Зеленський доручив представникам України в ТКГ стати ініціаторами невідкладного засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів країн нормандської четвірки (наша держава, Німеччина, РФ та Франція).

Кравчук 31 березня під час засідання ТКГ запропонував представникам російської сторони з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, однак вони не підтримали ініціативу. Раніше на Донбасі не раз запроваджували режим тиші, але ворог його порушував.

Агресія Росії на Донбасі

  • У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
  • У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.
війна на Донбасі Леонід Кравчук
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