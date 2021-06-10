Росіяни, щеплені вакциною Спутник V, не зможуть потрапити в Україну

Громадяни Росії, щеплені препаратом Спутник V, не зможуть перетнути український кордон за довідкою про вакцинацію / УНІАН

Прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив, що в нашу країну не будуть пропускати громадян РФ, які отримали щеплення російською вакциною Спутник V.

Росіяни, щеплені препаратом Спутник V, не зможуть потрапити в нашу країну, оскільки препарат не схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, публікує відомості спікера Telegram-канал Политика Страны.

Співрозмовник підкреслив, що Кабмін своєю постановою заборонив за довідкою про повну вакцинацію пропускати в країну громадян Росії, які щеплені вакциною Спутник V.

"Якщо почитати постанову, ті зміни, які прийняв уряд, там написано, що довідки про повну вакцинацію можуть прийматися у тому разі, якщо вакцина затверджена ВООЗ...", – повідомив прессекретар ДПСУ.

Нагадаємо, уряд вирішив, що в Україну можуть в'їхати іноземці, які мають негативний тест на коронавірус COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду, чи документ, який підтверджує, що вони пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, препаратами, схваленими ВООЗ.

Документ має бути англомовним чи мати переклад англійською мовою.

У Росії через COVID-19 серйозно ускладнили в'їзд для іноземців, зокрема й для українців. У країну безперешкодно можуть в'їхати лише найближчі родичі росіян.

Довідка. У березні 2020 року почалася пандемія COVID-19. Низка країн світу, зокрема Україна та РФ, запровадили карантин. Було обмежено міжнародне сполучення.

В Росії 11 серпня зареєстрували вакцину, яка не пройшла найважливішу – третю стадію випробувань. Під час третьої стадії препарат випробовують на великій кількості людей, і визначаються його побічні ефекти.

Вакцини від COVID-19 вже створили та зареєстрували кілька відомих компаній. ВООЗ вже схвалила цілу низку препаратів.