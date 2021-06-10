УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Росіяни, щеплені вакциною Спутник V, не зможуть потрапити в Україну

10 червня 2021, 13:40

Громадяни РФ, вакциновані російським препаратом, з однієї причини не потраплять в нашу країну, повідомили у ДПСУ.

Громадяни РФ, щеплені російським препаратом, не зможуть перетнути український кордон за довідкою про вакцинацію
Громадяни Росії, щеплені препаратом Спутник V, не зможуть перетнути український кордон за довідкою про вакцинацію / УНІАН

Прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив, що в нашу країну не будуть пропускати громадян РФ, які отримали щеплення російською вакциною Спутник V.

Росіяни, щеплені препаратом Спутник V, не зможуть потрапити в нашу країну, оскільки препарат не схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, публікує відомості спікера Telegram-канал Политика Страны.

Співрозмовник підкреслив, що Кабмін своєю постановою заборонив за довідкою про повну вакцинацію пропускати в країну громадян Росії, які щеплені вакциною Спутник V.

"Якщо почитати постанову, ті зміни, які прийняв уряд, там написано, що довідки про повну вакцинацію можуть прийматися у тому разі, якщо вакцина затверджена ВООЗ...", – повідомив прессекретар ДПСУ.

Нагадаємо, уряд вирішив, що в Україну можуть в'їхати іноземці, які мають негативний тест на коронавірус COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду, чи документ, який підтверджує, що вони пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, препаратами, схваленими ВООЗ.

Документ має бути англомовним чи мати переклад англійською мовою.

У Росії через COVID-19 серйозно ускладнили в'їзд для іноземців, зокрема й для українців. У країну безперешкодно можуть в'їхати лише найближчі родичі росіян.

Довідка. У березні 2020 року почалася пандемія COVID-19. Низка країн світу, зокрема Україна та РФ, запровадили карантин. Було обмежено міжнародне сполучення.

В Росії 11 серпня зареєстрували вакцину, яка не пройшла найважливішу – третю стадію випробувань. Під час третьої стадії препарат випробовують на великій кількості людей, і визначаються його побічні ефекти.

Вакцини від COVID-19 вже створили та зареєстрували кілька відомих компаній. ВООЗ вже схвалила цілу низку препаратів.

ДПСУ Спутник V Андрій Демченко
Зараз ви переглядаєте новину «Росіяни, щеплені вакциною Спутник V, не зможуть потрапити в Україну». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Путін вибухнув вимогою до України щодо Донбасу і зробив заяву про "ЛДНР"Путін вибухнув вимогою до України щодо Донбасу і зробив заяву про "ЛДНР" В Україні вирішили скасувати безкоштовний проїзд у транспорті: що чекає пільговиківВ Україні вирішили скасувати безкоштовний проїзд у транспорті: що чекає пільговиків Гороскоп на 11 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "заразний" натовп та витівки заздрісниківГороскоп на 11 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "заразний" натовп та витівки заздрісників 1+1 назвав нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 і почав кастинг для танцюристів1+1 назвав нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 і почав кастинг для танцюристів Чого чекати від Франції та Німеччини після "наїздів" ДаніловаЧого чекати від Франції та Німеччини після "наїздів" Данілова

Останні новини

13:23

На Хортиці стартувало "Велике будівництво" Зеленського

13:21

Cyberpunk 2077, Вальгалла і Sekiro – в Microsoft Store стартував літній розпродаж ігор Відео

13:12

Смерч і град: з'явилися моторошні відео наслідків негоди в Україні Відео

12:56

"У Росії Слава героям - це не фашизм?" В Україні піддали критиці росіян через донос до УЄФА Відео

12:42

В Apple придумали, як назавжди позбутися паролів

Реклама
12:41

Гороскоп на завтра 12 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: злет у кар'єрі, пригоди та обмани Відео

12:34

Посилення податкового навантаження в Україні призведе до відтоку робочої сили до країн ЄС - євродепутат

12:33

Дмитро Комаров розповів про зйомки 6 випуску шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

12:29

У Києві дівчина послизнулася і впала під трамвай Відео

12:18

Футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" затверджено: виконком УАФ ухвалив рішення Відео

12:10

Нова податкова реформа в Україні стане ударом по економічній інтеграції з ЄС - ЗМІ

12:09

Гурт Kazka презентував саундтрек до серіалу Моя улюблена Страшко на 1+1 Відео

12:00

Весь посинів: на Рівненщині бджоли вбили чоловіка

11:44

Могилевська різко виступила проти дискримінації і висловилася про стереотипи Відео

11:39

Петрів піст в 2021 році: коли і що потрібно їсти Відео

10:56

У компанію до дощів в Україну мчить серйозне похолодання Відео

10:51

"Переплюнула Скабєєву": юрист у прямому ефірі звинуватив Геращенко у брехні Відео

10:40

Трамп різко пожартував над Байденом перед його зустріччю з Путіним у Женеві Відео

10:23

Дорофєєва з рожевим волоссям і в латексі презентувала новий кліп Почему Відео

09:58

ГТС України працює на 20% від потужності й обходиться дорого - експерт

Реклама
09:40

Чим корисні абрикоси: властивості, протипоказання і коли їх можна їсти Відео

09:31

"Слава Україні - Героям слава нікуди не зникнуть": Україна відповість на скандал з формою збірної Відео

09:30

"Це скотство": Геращенко нарвалася на жорстку відповідь ведучої в прямому ефірі Відео

09:24

Чи варто Україні розраховувати на компенсації від ЄС за Північний потік-2 Погляд

08:29

COVID-19 в Україні: виявлено 1,6 тис. нових випадків зараження

08:08

РФ – сторона конфлікту, а Крим треба повернути: у ЄС закликали до "більш серйозних заходів" на Донбасі Відео

08:03

Стоматолог-"перевертень" калічив пацієнток у Києві, грабував та намагався вбити

07:50

Агонія Голосу: чому криза цієї політичної сили є проблемою Зеленського Погляд

07:04

Відрізали руки й геніталії: стало відомо, як бойовики ЛДНР знущалися з полонених українців Відео

06:45

Еліна Світоліна топлес вразила красою на ніжному фото

06:37

Росія звикла "торгувати головами": Арестович розповів про обман РФ при обміні полоненими Відео

03:50

Весь світ зараз - шоу-бізнес: експерт пояснив феномен президентства Зеленського

03:30

У Disney уточнили, коли вийде 3 сезон Мандалорця

02:37

На "кладовищі проєктів" Google з'явилася нова жертва Відео

02:06

Лікар назвав несподівану небезпеку персиків і абрикосів для дітей Відео

01:31

Кругова порука всюди: експерт пояснив, чому законопроект про побратимів розвалить армію

00:23

Гороскоп на 11 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "заразний" натовп та витівки заздрісників Відео

00:00

У США зробили нову заяву про Північний потік-2 Відео

10 червня, четвер
23:55

Лікарі розповіли, як допомагає масаж при неприємному чоловічому стані Відео

23:29

В Україні піднімуть прожитковий мінімум удвічі: що чекає українців Відео

Реклама
23:07

ЄС готує чергові жорсткі санкції проти Білорусі - Bloomberg Відео

23:04

Чому волосся стає тонше і випадає: п'ять причин Відео

22:59

Лікар розповіла, яке морозиво найкорисніше Відео

22:28

У МВФ зробили гучну заяву щодо співпраці з Україною Відео

22:21

Синоптики розповіли, коли грози і дощі покинуть Україну і прийде спека Відео

22:21

"Не чистіть зуби відразу після їжі": лікар ділиться прихованим ризиком для здоров'я Відео

22:00

Вживання цільних фруктів може знизити ризик невиліковної хвороби Відео

21:59

Леся Нікітюк зробила заяву з приводу злому і зливу фото

21:50

На Херсонщині двоє хлопців по-звірячому побили односельців, один з яких помер Відео

21:23

Лесю Нікітюк зламали - виставили інтимні фото та листування з Холостяком

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти