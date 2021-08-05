Російська історія ще оплакуватиме свої ж кроки щодо Криму - Зеленський

Зеленський висловився про агресію Росії / Reuters

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія, зі свого боку, шкодуватиме через ухвалені рішення щодо окупації. На думку лідера українців, відповідний вчинок призвів до погіршення відносин між народами.

"Вибачте мене за такі словосполучення, але російська історія ще буде оплакувати свої ж кроки і рішення по Криму. Чому я говорю зараз "Крим", а не "Донбас". У Донбасу не менша рана, навіть більше, глибше - загиблих набагато більше, набагато, тисячі людей", - заявив Володимир Зеленський телеканалу Дім.

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Президент України зазначив, що окупація Криму була "першим сірником", який зіпсував відносини між народами країн.

"А тому що Крим - це перший сірник, перший вогник, через який два народи реально — можливо, на покоління, на два — так один до одного ставляться. Не хочуть бачити, не хочуть чути", - додав Зеленський.

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Інтерв'ю Зеленського - про що говорив президент:

Зеленський розповів, що в Росії багато росіян, яким соромно за дії РФ в питаннях анексії Криму.

Також президент порадив любителям "русского мира" вже шукати собі місце в Росії. Щастя не буде - каже президент України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі є припинення вогню.