Російська пропаганда забирає Гоголя в України – Ткаченко

Пропаганда Росії забирає Миколу Гоголя в України, поділився міністр / УНІАН

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко стверджує, що пропаганда Російської Федерації за допомогою кишенькових "істориків" забирає в української держави письменника Миколи Гоголя.

Чиновник підкреслив, що літератора "примусово записали в росіяни" через те, що він писав російською мовою.

"…Микола Васильович належав до українського козацького дворянського роду Гоголів-Яновських, пращуром якого вважається гетьман Правобережної України Остап Гоголь. Звісно, російська пропаганда через кишенькових "істориків" цей факт піддає сумніву…", – додав член Кабміну.

Ткаченко зазначив, що письменника в РФ завжди позиціонували як класика російської літератури, і назвали своїм. Міністр додав, що в Україні іноді твори Гоголя вивчають у програмі зарубіжної літератури.

"…Українця Гоголя, що народився на Полтавщині, примусово записали в росіяни…", – підкреслив чиновник.

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