Письменника з однієї причини "записали" у росіяни, вважає очільник Міністерства культури та інформаційної політики.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко стверджує, що пропаганда Російської Федерації за допомогою кишенькових "істориків" забирає в української держави письменника Миколи Гоголя.
Чиновник підкреслив, що літератора "примусово записали в росіяни" через те, що він писав російською мовою.
"…Микола Васильович належав до українського козацького дворянського роду Гоголів-Яновських, пращуром якого вважається гетьман Правобережної України Остап Гоголь. Звісно, російська пропаганда через кишенькових "істориків" цей факт піддає сумніву…", – додав член Кабміну.
Ткаченко зазначив, що письменника в РФ завжди позиціонували як класика російської літератури, і назвали своїм. Міністр додав, що в Україні іноді твори Гоголя вивчають у програмі зарубіжної літератури.
"…Українця Гоголя, що народився на Полтавщині, примусово записали в росіяни…", – підкреслив чиновник.
Що потрібно знати про Миколу Гололу – головне
- Микола Гоголь народився 1 квітня 1809 року у селі Сорочинці, яке тоді входило до складу Миргородського повіту Полтавської губернії Російської імперії, а помер 4 березня 1852 року в Москві та був там похований.
- В українській версії Вікіпедії письменника називають російським літератором, який має українське походження. У російській версії Вікіпедії йдеться, що Гоголь – "російський" письменник.
- Найпопулярнішими є такі твори Гоголя: Вечори на хуторі біля Диканьки, Ревізор, Шинель, Мертві душі й Тарас Бульба.