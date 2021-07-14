"Русофоби і клептократи": у Криму після статті Путіна спалахнули ідеєю нової агресії проти України

Константинов закликав Росію "врятувати Україну" / УНІАН

Самопроголошений глава "кримського парламенту" Володимир Константинов виступив з ініціативою створення так званої "міжнародної платформи з порятунку України". Росія, мовляв, повинна врятувати українську державу від "розвалу її державності, нехтування її суверенітетом західними кураторами і зовнішнього управління", тому що росіяни і українці нібито є "одним народом". Про це він заявив за мотивами статті Путіна "Про історичну єдність росіян і українців".

"Упевнений, що настав момент заснувати міжнародну українську платформу з порятунку України від розвалу її державності, нехтування її суверенітетом західними кураторами і зовнішнього управління. Росіяни і українці - один народ, і ми не повинні залишати наших братів один на один з узурпаторами", - сказав Константинов у коментарі російському інформагентству РИА Новости.

Він стверджує, що антиросійські сили, мовляв, за допомогою "державного перевороту", який підтримувався "західними кураторами", "захопили владу в Україні", і наразі створюють "українську анти-Росію".

"Ми не маємо права віддавати Україну на розтерзання русофобам і клептократам. Що буде, якщо ми здамо їм Україну? Хто буде наступним?"- сказав один з ватажків захопленого росіянами Криму.читайте також"Помилково і безграмотно": у Криму вибухнули різкою ініціативою на адресу України щодо кордонів

Також він додав, що стаття Путіна вказує на готовність Москви "підтримати братній український народ". При цьому він не впевнений, що це потрібно українцям.

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"Наразі головне питання, наскільки готове до негайних і рішучих дій українське суспільство?"- підкреслив Володимир Константинов.

Стаття Путіна про Україну

Російський президент Володимир Путін 13 липня опублікував свою статтю про Україну. Він звинуватив українську державу в, мовляв, відсутності бажання вирішити конфлікт на Донбасі на базі Мінських угод і нібито організації "кривавих провокацій" в регіоні.

Крім того, Путін назвав Україну елементом "глобальної змови" проти Росії і звинуватив українську державу у тому, що Київ нібито залишив Донбас.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь сказав, що не читав статтю Путіна і пожартував над ситуацією, зазначивши, що у Путіна є час писати публікації про Україну, проте немає можливості для проведення україно-російських перемовин на рівні двох країн.

Володимир Путін, у свою чергу, порадив Зеленському і українській владі уважно прочитати його статтю перед тим, як домовлятися про зустріч двох президентів.