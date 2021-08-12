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"Російська - наша мова, вона виникла в Україні": Арестович заявив про ініціативу щодо питання мови

12 серпня 2021, 14:47

Арестович не підтримує закон про українську мову в його нинішньому варіанті.

Арестович
Культурні війни в Україні мають бути припинені - Арестович / УНІАН

Офіційному Києву на рівні закону треба чітко розмежувати термінологію "російський" та "руський", а також врегулювати на законодавчому рівні поняття "руська культура" і "руська мова". Причому слід уточнити, що російська мова виникла в Україні, і це історична мова держави – як і українська. Про це заявив радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Я вважаю, що ми повинні розрізнити на законодавчому рівні поняття "російська" і "руська", сказати, що "руська культура", "руська мова" кодифіковані в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова - так само, як і українська", - сказав він у ефірі телеканалу Україна 24.

читайте також"Кому не подобається - прошу самоліквідуватися": Вірастюк опублікував пост про російську мову в УкраїніАкцентуючи увагу на тому, що він особисто виступає проти мовного закону в нинішній варіації документа, чиновник також назвав заяву мовного омбудсмена Тараса Кременя, згідно з позицією якого противники мовного закону можуть виїхати з України, емоційною. На його думку, на державному рівні слід було б надати підтримку українській мові та забезпечити свободу спілкування іншими мовами.

"Все ж таки не він вирішує, куди їдуть громадяни України, кому збирати речі. Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті – свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією", - підкреслив Олексій Арестович.

Заява Тараса Кременя про мовний закон

Уповноважений Верховної Ради з питань захисту державної мови Тарас Кремінь раніше заявив, що всі ті, хто незадоволений його діяльністю і новим мовним законом, можуть залишити країну.

На думку чиновника, наразі загроза українській мові прирівнюється до викликів національної безпеки України, нації і державності в цілому, тому що мова є кодом нації, а не просто засобом спілкування людей.

Кремень підкреслив, що громадянин України, який здійснює громадську, політичну та освітню діяльність на території країни, повинен поважати Конституцію та українське законодавство.

українська мова російська мова Олексій Арестович новини України
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