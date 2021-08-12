"Російська - наша мова, вона виникла в Україні": Арестович заявив про ініціативу щодо питання мови

Культурні війни в Україні мають бути припинені - Арестович / УНІАН

Офіційному Києву на рівні закону треба чітко розмежувати термінологію "російський" та "руський", а також врегулювати на законодавчому рівні поняття "руська культура" і "руська мова". Причому слід уточнити, що російська мова виникла в Україні, і це історична мова держави – як і українська. Про це заявив радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Я вважаю, що ми повинні розрізнити на законодавчому рівні поняття "російська" і "руська", сказати, що "руська культура", "руська мова" кодифіковані в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова - так само, як і українська", - сказав він у ефірі телеканалу Україна 24.

читайте також"Кому не подобається - прошу самоліквідуватися": Вірастюк опублікував пост про російську мову в УкраїніАкцентуючи увагу на тому, що він особисто виступає проти мовного закону в нинішній варіації документа, чиновник також назвав заяву мовного омбудсмена Тараса Кременя, згідно з позицією якого противники мовного закону можуть виїхати з України, емоційною. На його думку, на державному рівні слід було б надати підтримку українській мові та забезпечити свободу спілкування іншими мовами.

"Все ж таки не він вирішує, куди їдуть громадяни України, кому збирати речі. Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті – свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією", - підкреслив Олексій Арестович.

Заява Тараса Кременя про мовний закон

Уповноважений Верховної Ради з питань захисту державної мови Тарас Кремінь раніше заявив, що всі ті, хто незадоволений його діяльністю і новим мовним законом, можуть залишити країну.

На думку чиновника, наразі загроза українській мові прирівнюється до викликів національної безпеки України, нації і державності в цілому, тому що мова є кодом нації, а не просто засобом спілкування людей.

Кремень підкреслив, що громадянин України, який здійснює громадську, політичну та освітню діяльність на території країни, повинен поважати Конституцію та українське законодавство.