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Саакашвілі у в'язниці оголосив голодування та вимагає зустрічі із українським консулом

1 жовтня 2021, 22:58

Омбудсмен Грузії повідомила, що зустрілася з колишнім президентом країни у в'язниці.

Саакашвілі
Саакашвілі оголосив голодування / УНІАН

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який був затриманий сьогодні, оголосив у в'язниці про голодування. Він також пройшов медичне обстеження, повідомляє sputnik-georgia.

"Михайло Саакашвілі сказав, що оголошує голодування", - сказала омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія після зустрічі з колишнім президентом у в'язниці.

Вона уточнила, що відвідала Саакашвілі у в'язниці в той момент, коли він проходив медичне обстеження. Після цього, за її словами, їм дали можливість поспілкуватися в камері.

Тим часом грузинська прокуратура повідомляє, що українське громадянство не завадить Саакашвілі відбувати термін у Грузії. Питання щодо екстрадиції на Україну, як повідомляє відомство, не розглядається.

Також Саакашвілі вимагає зустрічі з українським консулом у Грузії.

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Повернення Саакашвілі в Грузії:

Вранці Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.

Народна депутат від Слуги народу Єлизавета Ясько заявила про те, що вона складається в відносинах із затриманим у Грузії екс-президентом Михайлом Саакашвілі.

Вона опублікувала відео, на якому Саакашвілі відверто розповів про їхні стосунки.

"Ми записали це відео до від'їзду Михайла до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного і підтримуємо. Любов і боротьба за свою державу - це благородна справа! І я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем і любов'ю до своєї держави можуть змінити світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. Тому вчинила б так само за Україну", - розповіла український нардп.

viber
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