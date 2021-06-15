"Сало й не тільки": Зеленський у батьків годував американську журналістку, опубліковано фото

Володимир Зеленський запросив до батьків американську журналістку / Reuters

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналісткою американського телеканалу CBS News Холлі Вільямс на своїй малій батьківщині – у Кривому Розі Дніпропетровської області у квартирі своїх батьків.

Зеленський та Вільямс розмовляли у неформальних обставинах під час сніданку на кухні, повідомив cbsnews.com та опублікував фотографію.

На знімку видно, що на першому плані знаходяться батьки глави держави, на другому – сам президент та журналістка, а також очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

У кадр потрапили й частування, які були на столі під час сніданку. Гостей пригощали різною нарізкою, зокрема салом, і огірками та помідорами.

У батьків Зеленського запитали, яка кар'єра, на їхню думку, краще підходить їхньому синові – комедійна чи політична.

"Може бути, мені більше до душі комедія", – поділився думкою його батько.

Глава держави запросив до батьків журналістку американського каналу / Скріншот з cbsnews.com

читайте також​Порожні чарки і курка з ковбасою: як Зеленського зустріли батьки у Кривому РозіНагадаємо, квартира батьків Володимира Зеленського знаходиться у Металургійному районі Кривого Рогу.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю іноземним ЗМІ в Офісі президента в переговорній, яку прикрашено зеленню.

Довідка. Володимир Зеленський народився у Кривому Розі 25 січня 1978 року.

Батько президента – Олександр Зеленський – український вчений, який вивчає гірничу справу, професор, доктор технічних наук та завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту.

Мати українського лідера – Римма Зеленська – займалася інженерними технологіями.