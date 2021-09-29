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Саміт щодо Донбасу і блокада з боку РФ: Арестович назвав сценарій зустрічі в нормандському форматі

29 вересня 2021, 05:28

У Парижі Україна, Франція, Німеччина і Росія домовилися щодо Донбасу, проте росіяни своїх зобов'язань не виконують, сказав Олексій Арестович.

Арестович
Зустріч лідерів нормандського формату навряд чи відбудеться через позицію Росії - Арестович / УНІАН

Україна наполягає на проведенні нового раунду перемовин щодо Донбасу в рамках нормандського формату, однак Росія навряд чи погодиться на проведення зустрічі. Москва не виконала своїх зобов'язань, тому звинувачує Київ і не має наміру брати участь у перемовинах. Зустріч може відбутися у тому випадку, якщо таку дискусію ініціюють канцлерка ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що ймовірність зустрічі залишається низькою через поведінку Росії. На саміті у Парижі у 2019 році сторони досягли певних домовленостей, і якщо наразі відбудеться зустріч, будуть підведені підсумки. І з'ясується, що Росія не дотримується домовленостей. Щоб уникнути такого сценарію російська влада відмовляється від перемовин.читайте такожПеремовини з Меркель - шанс для України: Кулеба очікує на підтримку Німеччини щодо Донбасу

"Є така штука як Паризький саміт, який відбувся 9 грудня 2019 року. І там сторони взяли на себе зобов'язання на рівні глав держав-учасниць, включаючи Росію. Я думаю Україні, Франції, Німеччині, а також Росії було б дуже важливо підвести реальні підсумки цього саміту і вирішити, хто що виконав, А що не виконав. Росіяни блокують це, тому що оцінка буде не приємна для них. Фактично вони не виконують паризькі домовленості, під якими, зокрема підписався Путін. Це ставить Росію як відповідального дипломатичного партнера для світу, як члена Ради Безпеки ООН в дуже незручне становище. Тому вони звинувачують Україну і перешкоджають такій зустрічі", - зазначив Арестович.

Втім, за його словами, існує інформація, згідно з якою канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час свого візиту до Києва висловлювала готовність до нових перемовин нормандської четвірки. Однак росіяни все одно не погодяться на зустріч. Шанс на дискусію може з'явитися у тому випадку, якщо на такому сценарії наполягатимуть Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

"Є прагнення, намір нашої сторони. За деякими даними з відкритих джерел, пані Меркель була готова до такої зустрічі, висловлювала намір, коли була у Києві. М'яч на боці Росії. Я не думаю, що вони на це підуть. Я не бачу реальних підстав для них таку зустріч проводити. Єдина можливість, на мій погляд, це якщо Меркель і Макрон сильно наполягатимуть на проведенні такого саміту. Тому що і Макрону це важливо, бо у Франції стартують вибори, і Меркель це важливо, щоб закрити каденцію належним чином. Тобто ймовірність (нормандської зустрічі за участю Меркель) не нульова, але чи відбудеться вона - велике питання", - підкреслив Олексій Арестович.

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Зустріч у нормандському форматі за участю Меркель

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 27 вересня зробив заяву про те, що Україна виступає з пропозицією щодо проведення саміту лідерів нормандського формату вже незабаром. Київ пропонує, щоб у зустрічі взяла участь канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що перемовини щодо організації зустрічі лідерів Росії, України, Німеччини та Франції тривають. Втім, прогресу в дискусії немає. У Кремлі згодні, щоб зустріч відбулася ще під час каденції Меркель, але сумніваються у тому, що це відбудеться через нібито невиконання Києвом домовленостей щодо Донбасу.

Колишній міністр закордонних справ, дипломат Павло Клімкін вважає, що Україна планує залучити Ангелу Меркель до нового перемовного формату щодо Донбасу. Вона повинна стати посередником на перемовинах з президентом РФ Володимиром Путіним.

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новини Росії нормандський формат Олексій Арестович новини України
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