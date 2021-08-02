СБУ блокувала проросійський центр "тітушок " одіозного нардепа Ківи

СБУ блокувала угруповання" патріотів " нардепа Іллі Ківи / УНІАН

Сьогодні співробітники СБУ повідомили про нейтралізацію "силового осередку" проросійського громадського об'єднання, яке контролював нардеп Ілля Ківа. Лідеру угруповання оголосили підозру, повідомляє пресслужба СБУ.

В СБУ повідомили про спроби розхитування суспільно-політичної ситуації в східних регіонах України.

"Під час спецоперації в Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську блокована діяльність угруповання, причетної до скоєння тяжких злочинів на ідеологічному грунті", - йдеться в повідомленні.

Ці особи, за даними СБУ, діяли під прикриттям громадського об'єднання, яке підконтрольне нардепу Іллі Ківі.

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У пресслужбі СБУ зазначили, що в березні 2021 року лідер групи спільно з її активними учасниками наніс ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. За задумом "кураторів", дії зловмисників мали привести до застосування відповідних заходів і спровокувати загострення політичної обстановки.

Під час процесуальних дій по місцях проживання зловмисників та офісному приміщенні громадського об'єднання правоохоронці виявили:

холодну зброю, яку могли використовувати для здійснення тяжких злочинів;

інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій щодо ідеологічних опонентів;

велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Народний депутат різко відреагував на заяву СБУ, однак за фактом підтвердив, що йшлося дійсно про його організацію.

За словами Ківи, працівники Служби безпеки нібито вибили свідчення зі свідка і погрожували йому. У своєму відео він кілька разів назвав правоохоронців "Сбушними бл*дями" і заявив, що справу сфабрикували.

"Ви Сбушні бл*ді, і ваше життя закінчиться на тюремних парашах. Ви нічого не зможете зробити (...) Ви заявляєте сьогодні, що ліквідували банду. Яку банду? Ми чесні порядні люди, а все, що ви намагаєтеся на нас сьогодні навісити – це все розсиплеться", - сказав він.

Раніше Главред писав про те, що нардеп Ілля Кива вкотре відзначився скандальною заявою - цього разу народний обранець від ОПЗЖ заявив про те, що жителі України "жебраки, голодні, і в усьому винна Америка".