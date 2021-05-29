Угода Байдена і Путіна: дипломат назвав сценарій миру між Україною і Росією

Росія повинна повернути Україні Крим і Донбас - дипломат / УНІАН

Американський президент Джо Байден в рамках зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним може запропонувати Росії повернення на світову політичну арену в обмін на виведення військ з Донбасу. При цьому помиритися можуть і Київ з Москвою. Такий сценарій можливий у тому випадку, якщо росіяни повернуть Україні Крим і Донбас, а також приймуть комплекс заходів, спрямованих на примирення сторін, включаючи виплати репарацій і вибачення за звірства. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

У інтерв'ю Berliner Zeitung він розповів про те, що Байден на перемовинах з Путіним може запропонувати компромісний варіант для Москви. У такому випадку РФ повинна вивести війська з Донбасу.

"Росіяни хочуть, щоб їх поважали, вони хочуть, щоб Захід розмовляв з ними на рівних. Байден повинен дати зрозуміти Путіну, що Росія може повернутися на міжнародну арену, і з нею більше не будуть поводити себе як з ізгоєм. Звичайно, для цього заздалегідь необхідні заходи щодо зміцнення довіри: Путін просто повинен зникнути з Донбасу ",- вважає Мельник.

Втім, за його словами, якщо ситуацію з Донбасом можна вирішити, то питання Криму залишається відкритим. Окупація півострова стала історичним прецедентом, і наразі немає міжнародного процесу, на базі якого повинна вирішуватися проблема. Інструментом вирішення конфлікту щодо Криму має стати Кримська платформа, саміт якої має відбутися 23 серпня.

"Складність полягає в тому, що на відміну від нормандського формату досі не існує іншого міжнародного перемовного процесу щодо повернення Криму. Для нас і всієї світової спільноти Крим залишається українською територією, для Путіна -"російським". Жодна держава ніколи не визнає цю спробу анексії. Україна закликає до деокупації півострова. Жодних "якщо" жодних - "але". І для досягнення цієї мети нам потрібен дипломатичний інструмент", - пояснив дипломат.читайте такожЗМІ дізналися про сценарії Заходу у разі ескалації війни Росії та України на Донбасі

Також він додав, що незважаючи на складність всіх процесів, примирення України і Росії можливе. Однак у такому випадку Москва повинна повністю визнати свою відповідальність за російсько-український військовий конфлікт.

"По-перше, Росія повинна зникнути з Донбасу і також повернути Крим. Необхідно відновити територіальний суверенітет України. Після цього Москва повинна відновити спустошені райони, заплатити репарації мільйонам українських жертв і офіційно вибачитися за всі звірства. Це відправна точка для всіх наступних кроків на шляху до примирення. Війна є все ще відкритою раною, яка кровоточить. Ключ до миру все ще знаходиться в руках Путіна",- підкреслив Андрій Мельник.

Перемовини України та Росії