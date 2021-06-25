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Угода Байдена і Путіна щодо України: Зеленський розкрив деталі саміту у Женеві

25 червня 2021, 04:16

Байден сказав Путіну, що Україна не приєднатися до НАТО найближчим часом, вважає Володимир Зеленський.

Зеленський
У США знають, що Україна не погодиться з будь-якими угодами щодо Києва - Зеленський / president.gov.ua

Під час зустрічі президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна багато питань залишилися без відповідей. Господар Білого дому піднімав питання Донбасу і підтримки України, а Путін отримав інформацію про те, що Київ найближчим часом не приєднається до НАТО. Жодної угоди щодо України не відбулося, що є позитивним підсумком зустрічі. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час інтерв'ю на каналі 1+1 він припустив, що США і Росії не вдалося отримати відповіді і зробити висновки з усіх питань. Байден говорив з Путіним про Донбас і Україну, підкреслюючи підтримку Вашингтоном територіальної цілісності і суверенітету української держави.

"Я думаю, що обидві сторони не отримали висновки і відповіді на всі питання, які ви зараз сказали. Саме на всі. Я думаю, що вони повинні були підняті ці питання. І піднімала американська сторона, впевнений, питання Донбасу і підтримки нашого суверенітету і територіальної цілісності. І впевнений у тому, тому що кажу відверто, що президент Байден мені казав про це", - сказав Зеленський.

За його словами, Байден і Путін також обговорили перспективи вступу України до НАТО. Причому російський президент, швидше за все, отримав інформацію про те, що українська держава найближчим часом не інтегрується до Північноатлантичного альянсу. Угоди щодо України не було, тим більше США знають позицію Києва щодо цього питання.читайте такожУгода Байдена і Путіна щодо України: експерт розкрив головну інтригу діалогу США і Росії щодо Донбасу

"Що стосується НАТО, впевнений, що обговорили. Упевнений, дійсно, що "одним мазком". Упевнений, що президент Росії Путін отримав, я думаю, інформацію, що завтра-післязавтра навряд чи Україна отримає НАТО або ПДЧ. Я думаю, що йому ніхто нічого не обіцяв. Я впевнений, що і навпаки, він нічого не обіцяв. Я вважаю позитивним, що вони зустрілися. Позитивно і точно, що ніхто нікому не передавав Україну. Я впевнений. Вони знають моє ставлення. Знають Сполучені Штати моє різке ставлення до цього", - підкреслив Володимир Зеленський.

Зустріч Байдена і Путіна

  • Саміт США і РФ, в рамках якого пройшла зустріч президента Штатів Джо Байдена і глави Росії Володимира Путіна, відбувся 16 червня у Женеві. Делегації держав обговорили актуальні проблеми американо-російських відносин.
  • У Держдепі за підсумками перемовин Байдена і Путіна заявили, що господар Білого дому сказав главі Кремля про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Також сторони обговорили проблемні аспекти реалізації Мінських угод.
  • Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд зазначила, що Вашингтон не планує скасовувати санкції проти Росії, які були впроваджені через агресію Москви щодо Києва.
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