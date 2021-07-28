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Угода щодо СП-2 і вимога України: у Зеленського заявили про підтримку Берліном ініціативи Києва

28 липня 2021, 11:03

У Офісі президента нагадали Німеччині про гострі загрози проекту Північний потік-2 безпеці України та Європи.

Офіс президента
Німеччина готова до консультацій з Україною щодо СП-2, - Офіс президента / УНІАН

У Німеччині готові до перемовин щодо будівництва газопроводу Північний потік-2, які раніше ініціювала Україна. Київ продовжує акцентувати увагу на тому, що реалізація трубопроводу Газпрому несе загрозу безпеці української держави і всієї Європи.

Як повідомили у пресслужбі глави держави, заступник керівника ОП Ігор Жовква провів консультації з уповноваженим з питань Східної Європи міністерства закордонних справ Німеччини Маттіасом Люттенбергом. Під час перемовин український чиновник заявив німецькому дипломату про те, що Україна вважає газопровід Північний потік-2 загрозою безпеці держави і всієї Європи.читайте такожНа Німеччину не дивитимуться: США пообіцяли Росії "санкційного ляпаса" через Північний потік-2

Представник Берліна, у свою чергу, сказав, що Німеччина готова до консультацій з Україною щодо СП-2.

"Зі свого боку уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала наша держава", - підкреслюється у повідомленні.

Північний потік-2

Президент України Володимир Зеленський у червні закликав Захід зупинити завершення російського енергетичного проекту Північний потік-2. Запуск газопроводу є загрозою безпеці української держави.

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Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет попереджав Москву про те, що якщо Путін використає СП-2 в якості зброї проти України, Європа вдасться до відключення трубопроводу.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Костянтин Грищенко припустив ситуацію, за якої запуск СП-2 відкладуть на 3-4 роки у разі, якщо новим канцлером ФРН стане кандидат від Партії зелених.

Сполучені Штати і Німеччина 21 липня домовилися про декларацію щодо Північного потоку-2. Як заявляють у Вашингтоні та Берліні, документ передбачає роботу над продовженням російсько-українського договору з транзиту газу ще на 10 років. Якщо Росія піде на нову агресію щодо України, ФРН повинна буде запустити національні санкції проти РФ і виступити з аналогічною ініціативою на рівні ЄС.

Радник Держдепу Дерек Шолль вважає, що найгірший сценарій для України ц цій ситуації – запуск СП-2 і відсутність компенсації для Києва. Однак Захід і українська держава працюють над тим, щоб цього не сталося.

новини Німеччини Північний потік-2 новини України Офіс президента
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