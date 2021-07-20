Угода Заходу з РФ і співпраця України з Китаєм: Арестович пояснив свою різку заяву

Курс України на інтеграцію із Заходом прописано в Конституції - Арестович / УНІАН

Заява про можливу зміну Україною геополітичного вектора вирвана з контексту. Це приватна заява експерта, а не чиновника Офісу президента, і є теоретичним обґрунтуванням ситуації, за якої Захід міг би зрадити Київ. Однак курс на інтеграцію української держави із західним світом прописано в Конституції і не оскаржується. При цьому у США і Європі є деякі сили, які готові домовлятися з Росією проти Китаю. Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він звинуватив журналістів у тому, що вони спотворили його слова і назвав свою точку зору заявою приватної особи і експерта, а не чиновника у момент, коли його попросили змоделювати "гіпотетичну ситуацію, що Захід нас зрадив, що тоді буде робити Україна".

читайте такожВажка ціна для України і зрада Меркель: Арестович оголосив про небезпечні плани ЗаходуЗа його словами, як радника глави ОП, курс на інтеграцію до НАТО зафіксовано в Конституції країни і ніхто не збирається його переглядати. Однак на Заході дійсно є сили, які намагаються домовитися з Росією в контексті протистояння з Китаєм. Такі сили заважають Україні вибудовувати діалог із західним світом.

"Перше, курс євроатлантичної інтеграції прописано в Конституції. Його ніхто не збирається переглядати принаймні мені це невідомо. Я противник його перегляду. Друге, на Заході наразі складна ситуація. Є не тільки країни, а й політичні діячі, які в трикутнику Євроатлантичне співтовариство - Китай - РФ намагаються зіграти в дружбу з РФ проти Китаю. Ці люди, які є навіть в оточенні американського президента, ускладнюють нашу взаємодію з тверезими політичними силами і політиками на Заході, на яких ми розраховуємо під час нашої євроатлантичної інтеграції", - зазначив Арестович.

Також він додав, що Києву слід вести непросту дипломатичну боротьбу в протистоянні за суб'єктність. І якщо мова йде про Китай, то влада має на увазі економічний розвиток країни, який визнано навіть на Заході, а не політичний лад держави.

"Президент точно знає, що він робить, він і глава офісу борються за українську суб'єктність. Ми здійснюємо планову діяльність по відношенню до багатьох країн світу, вивчаємо цивілізаційний досвід. І коли ми говоримо про Китай, або дзвінок Сі Цзіньпіну, або Давид Арахамія їде в Китай і каже, що ми повинні перейняти їх досвід, він говорить не про політичний досвід, а про досвід створення держави - економічний, цивілізаційний, який визнається, зокрема, на Заході", - підкреслив Олексій Арестович.читайте такожУкраїну "здають": у США пояснили, чому Байден пішов назад після зустрічі з Меркель

Заява Арестовича про геополітичний вектор України