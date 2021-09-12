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Північний потік-2 - це удар не тільки по Україні: Шмигаль попередив Європу про небезпеку

12 вересня 2021, 16:39

Україна і Польща повинні проводити роботу з метою зміцнення безпеки всього регіону, сказав Денис Шмигаль.

Північний потік-2
Північний потік-2 є зброєю Росії - Шмигаль / Reuters

Російський газопровід Північний потік-2 небезпечний не тільки для України, а й для всієї Європи. Трубопровід є гібридною зброєю, яку рано чи пізно використають проти європейських країн. Київ і Варшава повинні працювати для зміцнення безпеки регіону. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час свого виступу на дискусійній панелі форуму Європа: напрямок відновлення в польському місті Карпач він сказав про те, що Північний потік-2, згідно з позицією офіційного Києва, є гібридною зброєю, яка спрямована не тільки проти України і Польщі, а й проти Європи.

"Звичайно,"Північний потік-2" - це Україна, і я особисто, вважаємо також одним з видів гібридної війни і гібридної атаки на Україну, Польщу, на Європу. Зокрема, і те, що цей інструмент гібридної війни буде використано рано чи пізно проти Європи, а не тільки проти України і Польщі - це також факт, з яким важко сперечатися", - зазначив Шмигаль.читайте такожУ Держдепі пригрозили санкціями Північному потоку-2 і розповіли, що очікує на ГТС України

Також він підкреслив, що робота Києва і Варшави важлива не тільки в контексті подолання кризи, пов'язаної з епідемією коронавірусної інфекції, але і для зміцнення безпеки всього регіону.

Північний потік-2

Голова правління Газпрому Олексій Міллер у п'ятницю, 10 вересня, оголосив про добудові газопроводу Північний потік-2. За його словами, роботи були завершені о 8:45 за київським часом.

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Журналісти Bloomberg з посиланням на власні джерела розповіли про те, що постачання газу трубою Північний потік-2 можуть початися вже з 1 жовтня. За два місяці трубопровід може запрацювати на повну потужність.

У МЗС РФ сподіваються, що запуск Північного потоку-2 вдасться здійснити якомога швидше. У Москві визнають ключову роль Німеччини в даному питанні, яка повинна сертифікувати газопровід.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль вважає, що Росія спробує ввести газопровід СП-2 до експлуатації ще до того, як відбудеться сертифікація труби. Ситуація ускладнюється дефіцитом газу у Європі і шантажем європейських країн з боку Газпрому.

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Европа новини Польщі Північний потік-2 новини України Денис Шмигаль
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