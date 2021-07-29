"Шантажували б весь світ": Арахамія назвав відмову від ядерної зброї в Україні помилкою

Арахамія вважає помилкою відмову від ядерного статусу / УНІАН

Україні не варто було відмовлятися від ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум: з нею по-іншому говорили б, вона могла б "шантажувати весь світ", якби мала ядерний статус. Таку думку в ефірі каналу Україна 24 висловив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

На його думку, у першого президента Леоніда Кравчука була "фатальна помилка" – позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого Меморандуму (Будапештського – ред.).

На думку глави СН, якби Україна залишилася ядерною державою, то з Києвом розмовляли б по-іншому, домовлялися б по-іншому. Арахамія визнав, що не знає обставин підписання меморандуму – і зараз "легко міркувати, через стільки років". Однак він вважає що потрібно було проявити наполегливість і підписати хоча б інші документи.

"Навіть якби не могли обслуговувати (ядерне озброєння – ред.), ми могли б скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", – вважає нардеп.

Що відомо про Будапештський меморандум:

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США і Великобританії 5 грудня 1994 року.

Документом гарантується, що країни-підписанти Угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України.

США, Великобританія і Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів.

Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.

Як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден вважає, що економіка Росії тримається тільки на ядерній зброї і нафти. Це проблема, що створює ситуацію, при якій Путін стає ще більш небезпечним.