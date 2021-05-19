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Шмигаль вніс до Ради два подання щодо перестановок у Кабміні: названо прізвища

19 травня 2021, 14:27

Кандидатури внесені за пропозицією парламентської фракції Слуга народу, яка володіє правом коаліції.

Шмигаль
Шмигаль вніс до Ради подання щодо призначення Любченка та Кубракова / УНІАН

Глава уряду України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки та Олександра Кубракова на посаду голови Мінінфраструктури. Їх кандидатури внесені за пропозицією фракції Слуга народу. Про це заявила прессекретарка прем'єр-міністра Ольга Куришко

У коментарі Інтерфакс-Україна спікер ВР пояснила, що пропрезидентська фракція має право коаліції, тому вона запропонувала відповідні кандидатури. За пропозицією парламентської фракції кандидатури Любченка І Кубракова вніс на розгляд Ради прем'єрміністр Денис Шмигаль.

"Прем'єрміністр Денис Шмигаль за пропозицією фракції "Слуга народу", яка має права коаліції, подав до Верховної Ради кандидатури: Олексія Любченка - на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури", - сказала Куришко.читайте такожЗ'ясувалося, хто може зайняти місце міністрів Петрашка і Криклія

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр Денис Шмигаль вніс на розгляд Ради кандидатуру Віктора Ляшка в якості кандидата на пост міністра охорони здоров'я України.

Перестановки у Кабінеті Міністрів

Кабмін новини України Денис Шмигаль Олексій Любченко
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