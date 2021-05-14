УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Шмигаль заявив про ініціативу щодо вирішення кризи з Нафтогазом

14 травня 2021, 18:22

У Наглядовій раді Нафтогазу може з'явитися громадянин США.

Нафтогаз вивіска
Держава пропонує наглядовій раді Нафтогазу підписати нові контракти / УНІАН

Держава готова до підписання контрактів з членами Наглядової ради компанії Нафтогаз на рік, як і з гендиректором компанії. За цей період на конкурсній основі мають бути обрані нова Наглядова рада та керівник НАК. Під час перемовин з членами Наглядової ради компанії обговорювалася можливість включення до ради громадянина Сполучених Штатів Америки. Уряд сподівається на позитивне рішення ради і готовий продовжувати реформу корпоративного управління в Україні. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.

"Членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий зробити кроки назустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії в цей перехідний період", - сказав прем'єр під час зустрічі з послами країн Великої сімки, повідомляє пресслужба уряду.читайте такожКоболєв назвав причини свого звільнення з Нафтогазу

Крім того, Шмигаль додав, що на перемовинах з Наглядовою радою сторони говорили про можливість підключення до ради представника США. За словами глави уряду, він сподівається на позитивне вирішення питання.

Також він підкреслив, що Україна разом з міжнародними союзниками продовжить працювати над реформою корпоративного управління і серед важливих аспектів реалізації такого завдання бачить відновлення роботи номінаційного комітету.

Новини НАК Нафтогаз

  • Уряд України 28 квітня провів збори акціонерів Національної акціонерної компанії Нафтогаз, за підсумками якого було прийнято рішення визнати незадовільною роботу Наглядової ради та правління НАК. Кабмін відправив у відставку керівника Нафтогазу Андрія Коболєва.
  • У Нафтогазі розкритикували рішення Кабінету Міністрів і заявили, що такі дії – це "юридична маніпуляція", тому що збори акціонерів не можуть вносити подання про звільнення або призначення глави компанії. Це питання є прерогативою Наглядової ради.
  • Компанію Нафтогаз очолив виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко. У 2018 році він був виконавчим директором НАК.
  • 30 квітня в Нафтогазі зробили заяву про те, що Наглядова рада після зустрічі з новим главою компанії Юрієм Вітренком прийняла рішення щодо припинення своїх повноважень. Повноваження Ради припинилися 14 травня.

Нафтогаз Кабмін новини України Денис Шмигаль
Зараз ви переглядаєте новину «Шмигаль заявив про ініціативу щодо вирішення кризи з Нафтогазом». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Названо найнебезпечніше печиво на полицях магазинівНазвано найнебезпечніше печиво на полицях магазинів "Богиня": Настя Каменських витончено підкреслила ідеальні форми в шикарній сукні"Богиня": Настя Каменських витончено підкреслила ідеальні форми в шикарній сукні "Казанський стрілець" розповів, як вижив рідних з квартири"Казанський стрілець" розповів, як вижив рідних з квартири Діма Комаров показав мусульманські розваги без цензуриДіма Комаров показав мусульманські розваги без цензури Вбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі МедведчукаВбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі Медведчука

Останні новини

05:27
У Слузі народу відповіли на слова Путіна щодо Медведчука і попередили РФ про удар
05:02
"Маски не захистять": Комаровський назвав найефективніший спосіб боротьби з COVID-19 Відео
04:34
Експерт оцінив сценарій поглинання Росією Донбасу і назвав план Путіна Відео
04:30
День сім'ї 2021 – привітання в прозі, вірші та ніжні картинки
03:49
Астролог: завдання Навального – розібрати Росію на запчастини
Реклама
03:02
Вчені встановили, чи є побічні ефекти при змішуванні вакцин AstraZeneca і Pfizer Відео
02:16
Фальсифікат за ціною балику: експерт пояснила, де не можна купувати м'ясо Відео
01:38
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на вихідні: чим зайнятися, і кому не можна стригтися Відео
00:55
Яке свято 15 травня 2021: День сім'ї 2021 і День Бориса і Гліба Відео
00:19
Під Києвом дядько-педофіл розбещував 5-річну племінницю Відео
14 травня, п'ятниця
23:42
Арахамія розповів, хто замість Степанова стане главою МОЗ Відео
23:06
Розкішні шорти та елегантні бермуди вриваються в моду на літо 2021 Фото Відео
22:58
Степанов розповів подробиці вакцинації на вихідних Відео
22:48
Арестович пояснив, чому Єрмак зажадав засідання радників нормандської четвірки
22:40
Вірусолог розгромила страшилку щодо індійського штаму COVID-19: чи загрожує Україні "чорний грибок" Відео
22:33
Венедиктова зізналася, в якому випадку піде у відставку
21:40
Симптоми деменції: дві проблеми з грошима, що вказують на те, що ви, можливо, на ранніх стадіях Відео
21:40
Слєпаков обматюкав "доброзичливців" через Путіна
21:16
Відставка голови МОЗ Степанова: хто претендує на його місце
21:15
Mass Effect Legendary Edition надійшов у продаж: що потрібно знати перед покупкою Відео
Реклама
20:56
У Росії вибухнули умовою щодо розширення списку недружніх країн Відео
20:51
У Чехії пригрозили Росії проблемами з ЄС через рішення за указом Путіна Відео
20:11
З'ясувалося, хто може зайняти місце міністрів Петрашка та Криклія Відео
20:06
У Рівному завідувачка дитсадком присвоювала премії і влаштувала цькування - журналісти Відео
19:55
Доведеться запастися терпінням: ЗМІ розкрили дату виходу God of War Ragnarok Відео
19:47
У Зеленського розкрили плани щодо закону президента про олігархів Відео
19:39
Сумний прогноз ВООЗ щодо коронавірусу: назвали найбільш небезпечні країни Відео
19:15
Росія за указом Путіна вперше оголосила список недружніх країн Відео
19:05
У Метінвесті здійснили кардинальну реструктуризацію боргових зобов'язань
19:00
Міністри економіки і транспорту йдуть у відставку - нардеп Відео
19:00
Який зв'язок між сексом і людським довголіттям - відповідь вчених Відео
18:56
До команди Hitman'а приєдналися два відомих розробників Відео
18:54
США впровадили санкції проти українців - Данілов Відео
18:48
Радониця в 2021 році: якого числа і що робити Відео
18:25
В Індії в лікарні зґвалтуванням хвору на COVID довели до смерті Відео
18:22
Шмигаль заявив про ініціативу щодо вирішення кризи з Нафтогазом Відео
18:15
РНБО впровадила санкції проти 111 кримінальних авторитетів - Зеленський Відео
17:47
Дан Балан розповів, що насправді було між ним і Тіною Кароль на Голосі країни
17:33
Як привітати з Днем фрілансера: привітання та листівки Відео
17:26
Семенченку оголосили про підозру в теракті за обстріл будівлі 112 каналу Відео
Реклама
17:12
Не забудьте безплатно забрати копію Horizon Zero Dawn для PS4 & PS5 Відео
17:09
Названі найбільші торговівельні партнери України в першому кварталі 2021 року
17:00
Магнітна буря з 15 травня 2021: як пережити червоний удар в 5 балів Відео
16:37
У Мінкульт прокоментували чутки про блокування YouTube-каналу Дудя в Україні Відео
16:21
Вийшов трейлер скандальної драми про темношкіру королеву Великобританії Відео
16:19
Новинки Lenovo: миша з бездротовою зарядкою і повербанк для ноутбуків
15:56
На Київщині знайшли повішеним 14-річного підлітка з патронами Відео
15:48
Могильний безлад: у РФ влаштували чемпіонат на швидкість серед гробокопачів Відео
15:47
Путін оголосив про "бізнес" представників влади України у Росії і Криму Відео
15:25
OPPO показала свою версію AirTag, але працює вона зовсім інакше Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти