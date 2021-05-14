Шмигаль заявив про ініціативу щодо вирішення кризи з Нафтогазом

У Наглядовій раді Нафтогазу може з'явитися громадянин США.
Держава готова до підписання контрактів з членами Наглядової ради компанії Нафтогаз на рік, як і з гендиректором компанії. За цей період на конкурсній основі мають бути обрані нова Наглядова рада та керівник НАК. Під час перемовин з членами Наглядової ради компанії обговорювалася можливість включення до ради громадянина Сполучених Штатів Америки. Уряд сподівається на позитивне рішення ради і готовий продовжувати реформу корпоративного управління в Україні. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.
"Членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий зробити кроки назустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії в цей перехідний період", - сказав прем'єр під час зустрічі з послами країн Великої сімки, повідомляє пресслужба уряду.читайте такожКоболєв назвав причини свого звільнення з Нафтогазу
Крім того, Шмигаль додав, що на перемовинах з Наглядовою радою сторони говорили про можливість підключення до ради представника США. За словами глави уряду, він сподівається на позитивне вирішення питання.
Також він підкреслив, що Україна разом з міжнародними союзниками продовжить працювати над реформою корпоративного управління і серед важливих аспектів реалізації такого завдання бачить відновлення роботи номінаційного комітету.
Новини НАК Нафтогаз
- Уряд України 28 квітня провів збори акціонерів Національної акціонерної компанії Нафтогаз, за підсумками якого було прийнято рішення визнати незадовільною роботу Наглядової ради та правління НАК. Кабмін відправив у відставку керівника Нафтогазу Андрія Коболєва.
- У Нафтогазі розкритикували рішення Кабінету Міністрів і заявили, що такі дії – це "юридична маніпуляція", тому що збори акціонерів не можуть вносити подання про звільнення або призначення глави компанії. Це питання є прерогативою Наглядової ради.
- Компанію Нафтогаз очолив виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко. У 2018 році він був виконавчим директором НАК.
- 30 квітня в Нафтогазі зробили заяву про те, що Наглядова рада після зустрічі з новим главою компанії Юрієм Вітренком прийняла рішення щодо припинення своїх повноважень. Повноваження Ради припинилися 14 травня.