Шмигаль заявив про ініціативу щодо вирішення кризи з Нафтогазом

Держава пропонує наглядовій раді Нафтогазу підписати нові контракти / УНІАН

Держава готова до підписання контрактів з членами Наглядової ради компанії Нафтогаз на рік, як і з гендиректором компанії. За цей період на конкурсній основі мають бути обрані нова Наглядова рада та керівник НАК. Під час перемовин з членами Наглядової ради компанії обговорювалася можливість включення до ради громадянина Сполучених Штатів Америки. Уряд сподівається на позитивне рішення ради і готовий продовжувати реформу корпоративного управління в Україні. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.

"Членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий зробити кроки назустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії в цей перехідний період", - сказав прем'єр під час зустрічі з послами країн Великої сімки, повідомляє пресслужба уряду.читайте такожКоболєв назвав причини свого звільнення з Нафтогазу

Крім того, Шмигаль додав, що на перемовинах з Наглядовою радою сторони говорили про можливість підключення до ради представника США. За словами глави уряду, він сподівається на позитивне вирішення питання.

Також він підкреслив, що Україна разом з міжнародними союзниками продовжить працювати над реформою корпоративного управління і серед важливих аспектів реалізації такого завдання бачить відновлення роботи номінаційного комітету.

Новини НАК Нафтогаз