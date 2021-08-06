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Сильна Україна і потужні реформи: підготовка до перемовин Зеленського і Байдена на фінішній прямій

6 серпня 2021, 10:52

Київ і Вашингтон повинні працювати над реальними ініціативами щодо зміцнення України, сказала Оксана Маркарова.

Зеленський, Байден
Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться 30 серпня у Вашингтоні / колаж УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели продуктивні перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном. Підготовка до зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена вже на фінішній прямій. Метою зустрічі є робота над конкретними ініціативами з питань територіальної цілісності та суверенітету України, посилення військового потенціалу та становлення країни як сильної демократичної держави. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона заявила про те, що перемовини українських представників зі співробітниками американської адміністрації пройшли на змістовному рівні. Відтепер сторони переходять до підготовки візиту Зеленського у Вашингтон на зустріч з Байденом.

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читайте такожБитва у США через Північний потік-2: Зеленський крім діалогу з Байденом зустрінеться з Конгресом"У пріоритеті - підготовка візиту президента України Володимира Зеленського та його зустріч з президентом США Джо Байденом 30 серпня", - сказала посол.

За її словами, метою України на перемовини Зеленського і Байдена є посилення стратегічної співпраці з США. Конкретно йдеться про обговорення реальних ініціатив щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету держави, посилення військового потенціалу країни, а також прискорення процесу перетворення України в економічно сильну демократичну державу.

"Як сказав міністр, відтепер у нас буде три тижні "тихої дипломатії", коли ми разом з американськими партнерами будемо працювати над реалізацією обговорених конкретних планів щодо зустрічі лідерів України і США. Виходимо на фінішну пряму підготовки візиту №1", - підкреслила Оксана Маркарова.

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Зустріч Зеленського і Байдена

У Білому домі 21 липня зробили офіційну заяву щодо запрошення президента України Володимира Зеленського з візитом до Вашингтона на 30 серпня.

Згідно з очікуваннями, одними з головних тем перемовин лідерів України і США стануть питання газопроводу Північний потік-2 і проблема врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявляв, що перемовини Зеленського і Байдена можуть пройти на підвищених тонах. Причиною тому є невдоволення Києва угодою США і Німеччини щодо Північного потоку-2. За його словами, українська сторона має намір працювати з Конгресом, який виступає проти запуску СП-2 і підтримує Київ у цьому питанні.

Президент Зеленський раніше заявляв, що на зустрічі з Байденом у США він має намір попросити американського президента взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. Ініціатива може бути реалізована на базі нормандського формату у тому випадку, якщо на це погодяться Франція, Німеччина і Росія.

Глава партії Слуга народу Олександр Корієнко стверджував, що на перемовинах з представниками США українська делегація має намір представити своє бачення реалізації Мінських угод щодо Донбасу, і планує поговорити щодо питання посилення військової допомоги.

новини США Володимир Зеленський Джо Байден Оксана Маркарова новини України
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