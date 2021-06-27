Скандальний нардеп Ілля Ківа привітав із Днем молоді в "радянській" шапці

Ківа привітав молодь зі святом

Народний депутат Ілля Ківа привітав українців з Днем молоді і побажав завжди залишатися молодими в душі. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

Він зазначив, що молодість – це стан душі, а не вік, записавши своє відеозвернення в шапці з радянською зіркою, за яку на нього відкрили справу.

"Хочу всіх привітати із Днем молоді. Адже молодість це що? Це стан душі. Пам'ятайте - "не старіють душею ветерани". Від себе хочу побажати: залишайтеся завжди вірними своїм принципам, боріться за правду, і вас неможливо буде ні залякати, ні зломити. Ми обов'язково всі разом переможемо. Зі святом", - сказав Ківа.

Користувачі Мережі прийшли в лють через таке відео-привітання.

читайте такожКіві Генпрокуратура вручила підозру за вушанку з серпом і молотом

Реклама

Раніше Главред писав про те, що нардеп від Партії опозиційна платформа - за життя Ілля Ківа назвав Україну "колискою фашизму в Європі". Його обурив той факт, що через його шапки з комуністичною символікою відкрили справу.

Ківа написав, що червона зірка не на шапці, а в серці".

"Вони довго комбінували, але, так і не зліпивши кулю з г**на, пішли своїм улюбленим примітивним шляхом: зірка є, стаття 436-1 є (пропаганда комуністичної символіки) від п'яти до десяти, значить і вирок буде. Чи готовий я, готовий! Тільки цей судовий процес буде фатальний для сьогоднішнього фашистського режиму України", - написав нардеп ОПЗЖ.