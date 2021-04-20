Скандали в ПАРЄ: Меркель сказала, чи вбивця Путін, а Гончаренку загрожують санкції

Путін - вбивця? Меркель дала відповідь: скандали дня від Гончаренка / Ellen Wuibaux / Council of Europe

Народний депутат України Олексій Гончаренко влаштував у ПАРЄ відразу два скандали за день.

Скандал з українським прапором у ПАРЄ

Виступаючи з місця, Гончаренко розгорнув прострелений прапор України з фронту на Донбасі. У відповідь президент асамблеї Хендрік Дамс перервав його виступ, відключивши тому мікрофон.

читайте також"Закушуй, тверезим давно не з'являвся": Добкін і Гончаренко влаштували свару в прямому ефіріУ результаті делегату від України запропонували піти із залу. Дамс підкреслив, що це вже не перший раз, коли Гончаренко порушує правила поведінки в ПАРЄ – але цього разу на його очікують дисциплінарні санкції.

Пізніше у себе в Телеграм-каналі Гончаренко звинуватив Дамса в упередженості.

"Зауважив, що багато людей пишуть, що в ПАРЄ заборонено показувати прапор або інші візуальні символи... Це не питання: можна чи ні. Це питання президента ПАРЄ, який має упереджене ставлення до української делегації, яка активно лобіює виключення Росії з ПАРЄ", – заявив Гончаренко.

Путін - вбивця? Меркель дала свою відповідь

Також Гончаренко спробував домогтися від канцлера Німеччини Ангели Меркель визнання, що та вважає лідера Росії Володимира Путіна вбивцею.

Однак однозначної відповіді німецький політик не дала. Її формулювання виявилися вельми дипломатичними.

"Що стосується Володимира Путіна, я скажу це своїми словами. Коли мова йде про критику на його адресу, то я його теж критикую, в тому числі в особистому спілкуванні. Я намагаюся критикувати те, що я вважаю неприйнятним в плані прав людини в Росії", – заявив Меркель.

Сам Гончаренко вирішив за краще розглядати цю відповідь як "дипломатичне так".

"Пан Хендрік Дамс, наприклад, коментував і моє запитання до Ангели Меркель, як неприпустиме. Хоча там не було ніяких візуальних символів", – додав Гончаренко у себе в Телеграмі.

"Путін - вбивця": у чому суть скандалу