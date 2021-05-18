УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У відставку хочуть відправити ще одного міністра, але "слуги народу" заперечують

18 травня 2021, 20:11
Прослухати новину
Зупинити

Депутати від фракції Слуга народу обговорюють у стінах парламенту можливу відставку ще одного профільного міністра.

Марина Лазебна
Марина Лазебна може піти у відставку

"Слуги народу" в стінах парламенту обговорюють питання можливої відставки міністра соціальної політики Марини Лазебної, повідомило Українським Новинам інформоване джерело у фракції.

"Є питань багато до Лазебної", - сказало джерело, відповідаючи на питання, чи відомо йому, хто ще може бути відправлений у відставку після міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

29 квітня депутат Ради Олександр Качура (Слуга народу) повідомляв на брифінгу, що парламентарі ініціюють відставку Лазебної.

читайте такожЗасідання "Слуги народу": нардепи визначся з кандидатурами на пости міністрів

За словами Качури, в Україні відбувається фактично знищення санаторних шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл, питаннями яких і займається міністр соцполітики, зокрема, вже ліквідовано 26 таких шкіл.

"Я впевнений, що питання є до всіх, на поверхню вихлюпуються поки тільки по Лазебній", - додало поінформоване джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що питання про звільнення Лазебної обговорюється, але не дуже активно.

Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після призначення нових міністрів кадрових ротацій в уряді не буде до осені.

Монобольшість висуватиме на посаду міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка з випробувальним терміном на півроку.

За словами Арахамії, новий міністр має прискорити та налагодити процес вакцинації населення, запровадження паспортів вакцинації і страхової медицини.

У свою чергу ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов побажав Ляшкові удачі та бути сильним духом.

Відставка Максима Степанова - про що раніше повідомляв Главред:

  • 14 травня прессекретар спікера Верховної Ради Ольга Туній написала у Facebook, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов йде у відставку. За її словами, відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло до парламенту.
  • Керівник фракції Слуги народу Давид Арахамія назвав причини ймовірної відставки керівника МОЗ Максима Степанова. За словами Арахамії, Степанов провалив закупівлі вакцин проти коронавірусу.
  • Арахамія також заявив, що місце Степанова може зайняти головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
  • У свою чергу Ляшко поки не став коментувати якісь свої рішення, якщо очолить МОЗ.

Кабмін відставка Марина Лазебна Владислав Криклій новини України Олександр Качура Ігор Петрашко
Зараз ви переглядаєте новину «У відставку хочуть відправити ще одного міністра, але "слуги народу" заперечують». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
В Україні підскочать тарифи на електроенергію: дата і кого торкнетьсяВ Україні підскочать тарифи на електроенергію: дата і кого торкнеться "Сексуальна": Настя Каменських в міні дозволила вбранню сповзти з плечей"Сексуальна": Настя Каменських в міні дозволила вбранню сповзти з плечей Напад Путіна на Україну - лише питання часуНапад Путіна на Україну - лише питання часу Про Євробачення-2021 і не тільки: чат із продюсером Денисом ПутінцевимПро Євробачення-2021 і не тільки: чат із продюсером Денисом Путінцевим Речі, які змушують жінок після 40 років почуватися старимиРечі, які змушують жінок після 40 років почуватися старими

Останні новини

05:02
Популярні ліки знижують ефект вакцинації проти COVID-19 - вчені
04:24
У моді чудові солом'яні сумки: влітку 2021 їх можна носити навіть на роботу Фото Відео
04:22
Повний місяць у травні 2021: коли Місяць округлиться, і як змінити своє життя Відео
03:50
Привітання з днем народження мужчині своїми словами красиві і стильні
03:06
Як схуднути на травах: дієтолог розкрила секрети Відео
Реклама
02:16
Українська спортсменка звабливо засвітила груди
01:41
Гороскоп на завтра 20 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий влив та любовна заборона Відео
00:55
Преображення Господнє 2021: дата і що не можна робити в Яблучний спас Відео
00:07
Україна пройшла у фінал Євробачення 2021 - як оцінили пісню глядачі Відео
00:01
Гороскоп на сьогодні 19 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: заборонений переворот та пограбування Відео
18 травня, вівторок
23:59
В Україні заговорили про покупку протиракетної системи на кшталт "Залізного купола" Відео
23:38
З'явилися резонансні деталі аварії з колишнім санлікарем Києва, яка переїхала дівчину Відео
23:13
У США заявили про скандальне рішення щодо Північного потоку-2 Відео
22:41
В Україну мчить шторм і небезпечна погода - синоптики Відео
22:20
Ані Лорак вперше висловилася щодо сексуальних домагань Меладзе
22:13
Як місяць народження чоловіка впливає на сімейне життя Відео
21:43
Вчені створили першу дієву схему лікування коронавірусу Відео
21:35
Валить дерева і трощить будинки: на Індію обрушився найпотужніший за 20 років циклон Тауктае Фото Відео
21:18
У моді білі штани, в яких можна мати водночас невимушений і стильний вигляд Фото Відео
20:55
У Херсонській області пастор заманював наркоманів та алкоголіків у рабство
Реклама
20:47
"Гаряче": Надя Дорофєєва показала трусики на провокаційному фото
20:35
"Вибивав гроші": Степанов висловився про відставку та розкрив подробиці роботи у МОЗ Відео
20:26
Росія стягнула до кордонів України 80 тисяч військових - Генштаб Відео
20:23
У МЗС назвали головну умову для евакуації українців із Сектора Гази Відео
20:11
У відставку хочуть відправити ще одного міністра, але "слуги народу" заперечують Відео
19:45
У НАТО зробили заяву про загрозу для України з боку РФ Відео
19:40
Старша дочка Полякової показала, як правильно пити пиво Відео
19:38
Підраховані колосальні збитки України від запуску Північного потоку-2 Відео
19:13
Колишній тренер Володимира Кличка зробив сенсаційну заяву про повернення боксера на ринг Відео
18:29
Go-A увірвалися в список лідерів Євробачення
18:21
Київ наглухо застряг у заторах: які вулиці варто об'їжджати
18:18
Метінвест інвестує в реконструкцію маріупольського пірсу більше 12 мільйонів
18:10
Microsoft назвала ігри, які увійдуть до Xbox Game Pass до кінця травня
17:58
"Міністропад" триває: Степанова відправили у відставку Відео
17:32
Поліпшення екології Маріуполя: на меткомбінаті Ілліча завершився капремонт доменної печі
17:31
Діна Нємцова розлучилася через рік після весілля
17:17
Парламент звільнив другого міністра за день Відео
17:16
Спливли нові деталі про жінку, яка демонстративно викинула український паспорт Відео
17:08
Наомі Кемпбелл стала мамою і показала миле фото своєї дитини
17:03
Чому Банкова пішла війною проти Кличка, і хто в ній переможе
Реклама
16:43
Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Відео
16:32
Блінкен розповів, коли відбудеться зустріч Байдена і Путіна Відео
16:30
Sony запустила фінальну в цьому році роздачу в рамках акції "Грайте вдома"
16:30
В Укравтодорі пообіцяли зробити основні маршрути і транспортні розв'язки до кінця 2024 року
16:03
Неймовірний рецепт панкейків: інструкція приготування Відео
15:50
Депутати дозволили торгувати державною землею через Мережу: що зміниться Відео
15:40
Проведення на пароплаві зробило "Молодість" відомим на весь світ - керівник фестивалю
15:25
Для всіх поціновувачів "Відьмака" від CD Projekt Red є приємна новина Відео
15:14
Міненерго зажадало від НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з Росії Відео
15:11
У 2020-му число знайдених програм для кіберпереслідування зросло у 1,5 раза - дослідження
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти