У відставку хочуть відправити ще одного міністра, але "слуги народу" заперечують

Марина Лазебна може піти у відставку

"Слуги народу" в стінах парламенту обговорюють питання можливої відставки міністра соціальної політики Марини Лазебної, повідомило Українським Новинам інформоване джерело у фракції.

"Є питань багато до Лазебної", - сказало джерело, відповідаючи на питання, чи відомо йому, хто ще може бути відправлений у відставку після міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

29 квітня депутат Ради Олександр Качура (Слуга народу) повідомляв на брифінгу, що парламентарі ініціюють відставку Лазебної.

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За словами Качури, в Україні відбувається фактично знищення санаторних шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл, питаннями яких і займається міністр соцполітики, зокрема, вже ліквідовано 26 таких шкіл.

"Я впевнений, що питання є до всіх, на поверхню вихлюпуються поки тільки по Лазебній", - додало поінформоване джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що питання про звільнення Лазебної обговорюється, але не дуже активно.

Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після призначення нових міністрів кадрових ротацій в уряді не буде до осені.

Монобольшість висуватиме на посаду міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка з випробувальним терміном на півроку.

За словами Арахамії, новий міністр має прискорити та налагодити процес вакцинації населення, запровадження паспортів вакцинації і страхової медицини.

У свою чергу ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов побажав Ляшкові удачі та бути сильним духом.

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