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Засідання "Слуги народу": нардепи визначились з кандидатурами на посади міністрів

17 травня 2021, 21:12

У понеділок, 17 травня, фракція Слуга народу схвалала важливі рішення щодо кандидатур на посади міністрів, яких відправили у відставку.

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Слуга народу прийняли рішення щодо міністра інфраструктури / elevatorist.com

У понеділок, 17 травня, "Слуги народу" на засіданні в КВЦ Парковий схвалили кандидатуру голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, повідомляє УНН.

"Кубракова схвалили. Фракція проголосувала за", - заявив нардеп від Слуга народу Олексій Устенко.

Також "Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні фракції попередньо схвалила кандидата на посаду міністра розвитку економіки. Нардепи попередньо підтримали кандидатуру чинного глави податкової Олексія Любченка, пише РБК-Україна.

За словами співрозмовника видання, формального голосування не було, але і проти кандидатури Любченко ніхто не виступив.

"Після голосування за відставку Петрашка ми будемо збирати підписи за Любченко, потім на їх підставі прем'єр внесе цю кандидатуру в Раду", - сказав він.

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію за рішеннями фракції - знімають Степанова, Петрашка і Криклія, ставлять Ляшка, Любченка і Кубракова. Нардеп зазначив, що нових міністрів призначатимуть у четвер.

Олексій Любченко подається до Ради не просто міністром економіки, а й першим віце-прем'єром. У перспективі - його готують на заміну Шмигалю.

За Степанова Арахамія вважає, що від "СН" за відставку буде 200 голосів.

За словами Давида Арахамії на брифінгу, фракція дасть близько 200 голосів за відставку Степанова, а всього буде близько 250 голосів "за".

Відставка міністрів - про що повідомлялося раніше:

  • 14 травня прессекретар спікера Верховної Ради Ольга Туній написала у Facebook, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов йде у відставку. За її словами, відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло до парламенту.
  • Питання звільнення міністра планують розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні парламенту.
  • 14 травня стало відомо, що два члени Кабміну-керівник Міністерства економіки Ігор Петрашко і керівник Міністерства транспорту Владислав Криклій – вирішили піти зі своїх постів.

Укравтодор Слуга народу Максим Степанов новини України
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