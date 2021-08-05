"Слуги народу" зізналися, кого з міністрів хочуть відправити у відставку

Кого з міністрів можуть відправити у відставку восени / Reuters

У нашій країні восени стартує новий політичний сезон, який може ознаменуватися чергою звільнень в уряді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Поки ще напевно не відомо, хто саме піде у відставку у вересні, але конкретні прізвища вже звучать під час обговорень цього питання в Офісі президента, розповіли в коментарі Українській правді представники фракції Слуга народу в парламенті. Вони ж зазначили, що сам глава держави Володимир Зеленський і його найближче оточення критично ставляться до результатів роботи окремих топ-чиновників.

"Перший претендент на звільнення – міністр оборони Олександр Таран. У нього там провал на провалі", - вказали джерела з ОП.

Також у монобільшості вказали на можливу відставку голови Міністерства юстиції Дениса Малюськи та Міністра культури Олександра Ткаченка.

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"Саша (Олександр Ткаченко, – ред.) займається піаром і тільки це у нього добре виходить. По самій роботі там багато проблем", - підкреслили джерела.

Ще Міністерства, у яких в осяжному майбутньому можуть змінитися керівники, – соціальної політики (Марина Лазебна) та стратегічних галузей промисловості (Олег Уруський).

Відставка Арсена Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня офіційно подав у відставку. Колишній глава МВС займав цю посаду більше 7 років.

15 липня Верховна Рада офіційно проголосувала за відставку Авакова. Рішення підтримав 291 народний депутат.

Наступного дня, 16 липня, Рада підтримала призначення Голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Проголосував" за " 271 парламентарій.