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ЗМІ назвали головних претендентів на посаду прессекретаря Зеленського

14 червня 2021, 19:51

Остаточне рішення щодо кандидатури прессекретаря Зеленського очікується найближчим часом.

Зеленський
Зеленський скоро назве ім'я свого прес-секретаря / УНІАН

В Офісі президента вже сформували шорт-лист кандидатів на посаду прессекретаря Володимира Зеленського - наразі там знаходиться всього чотири прізвища, повідомляє РБК-Україна.

Серед кандидатів на посаду:

  • речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко
  • ведучий телеканалу "Україна 24" Сергій Нікіфоров
  • дві інші прізвища поки що не називаються.

Остаточне рішення щодо кандидатури прессекретаря Зеленського очікується найближчим часом.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що прессекретаря Зеленського мали призначити ще минулого тижня.

Нагадаємо, посаду прессекретаря Зеленського з червня 2019 року по квітень 2021-го обіймала Юлія Мендель.

У квітні 2021 року стало відомо, що Мендель написала заяву про відхід з посади прессекретаря президента.

Подоляк назвав кілька причин, чому Мендель вирішила залишити цю посаду.

Перша, за його словами, пов'язана з "вкрай жорстким ритмом роботи" з Зеленським, друга - "шалений хейт, в який потрапляла Юля, її хейтили з будь-якого питання, абсолютно незаслужено, як правило".

За словами Подоляка, Мендель в Офісі президента зосередиться на взаємодії з іноземними ЗМІ.

Володимир Зеленський пресс-секретарь Юлія Мендель Офіс президента
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