ЗМІ опублікували привітання "Медведчука" "Пушиліну" З Днем перемоги

"Пушилін" розповів "Медведчуку" про військовий парад в захопленому Донецьку / УНІАН

У Мережі опубліковано аудіозапис телефонних перемовин людей, чиї голоси схожі на голоси народного депутата, голови політради партії Опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука і ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушилина. Під час розмови "Медведчук" вітає "Пушиліна" з Днем Перемоги і днем народження.

Аудіозапис опинився в розпорядженні журналістів 24 канали. Розмова проходить в дружньому тоні. "Медведчук" вітає "Пушиліна" з Днем Перемоги, а "Пушилін", у свою чергу, хвалиться святковим парадом у окупованому Донецьку.

Наводимо розшифровку розмови.

Денис Пушилін : Да…

Віктор Медведчук : Вітаю, Денисе Володимировичу. По-перше, з днем народження. По друге, з днем перемоги.

П: Дуже дякую. А я вас вітаю з днем перемоги.

М: Дякую, дякую. І дай нам Бог побільше перемог у житті.

П: Дякую, дуже дякую, Вікторе Володимировичу.

М: Ну, а про цю перемогу пам'ять зберігатимемо вічно…

П: Я впевнений, що все буде добре. Й ми справимося й тоді будемо зберігати відкрито…

М: Денисе, ще раз з днем народження. Всього найкращого тобі!

П: Бачили, який парад у нас, Вікторе Володимировичу?

М: Та, звичайно, ти чого! Я зараз від телевізора не відриваюся – то одне дивлюся, то інше (сміється). Молодці, молодці! Ще раз з днем перемоги й з днем народження.

П: Спасибі.

М: Давай, бувай.

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