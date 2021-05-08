ЗМІ опублікували привітання "Медведчука" "Пушиліну" З Днем перемоги

Телефонна розмова відбулася 9 травня 2015 року, стверджують журналісти.
У Мережі опубліковано аудіозапис телефонних перемовин людей, чиї голоси схожі на голоси народного депутата, голови політради партії Опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука і ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушилина. Під час розмови "Медведчук" вітає "Пушиліна" з Днем Перемоги і днем народження.
Аудіозапис опинився в розпорядженні журналістів 24 канали. Розмова проходить в дружньому тоні. "Медведчук" вітає "Пушиліна" з Днем Перемоги, а "Пушилін", у свою чергу, хвалиться святковим парадом у окупованому Донецьку.
Наводимо розшифровку розмови.
Денис Пушилін: Да…
Віктор Медведчук: Вітаю, Денисе Володимировичу. По-перше, з днем народження. По друге, з днем перемоги.
П: Дуже дякую. А я вас вітаю з днем перемоги.
М: Дякую, дякую. І дай нам Бог побільше перемог у житті.
П: Дякую, дуже дякую, Вікторе Володимировичу.
М: Ну, а про цю перемогу пам'ять зберігатимемо вічно…
П: Я впевнений, що все буде добре. Й ми справимося й тоді будемо зберігати відкрито…
М: Денисе, ще раз з днем народження. Всього найкращого тобі!
П: Бачили, який парад у нас, Вікторе Володимировичу?
М: Та, звичайно, ти чого! Я зараз від телевізора не відриваюся – то одне дивлюся, то інше (сміється). Молодці, молодці! Ще раз з днем перемоги й з днем народження.
П: Спасибі.
М: Давай, бувай.
Публікації розмов політиків у ЗМІ
- Інтернет-видання ЦензорНет 25 лютого опублікувало аудіозапис перемовин Віктора Медведчука з на той момент помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Із записів випливає, що Порошенко надав Медведчуку право вести перемовини щодо обміну полоненими з української сторони.
- Людина, голос якої схожий на Суркова, сказала, що на окупованих районах Донбасу знаходяться "підопічні" Росії і пообіцяла допомогти у вирішенні питань.
- 15 березня журналісти видання Obozrevatel оприлюднили нові аудіозаписи перегмовин Медведчука і Суркова. У розмові йшлося про особливий статус Донбасу і створення Ради регіонів.