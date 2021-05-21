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ЗМІ дізналися, яку умову поставив Блінкен Україні під час свого візиту

21 травня 2021, 11:34

США вимагають від Києва проведення судової реформи і продовжують спостерігати за ситуацією в Україні.

Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що допомога США Україні залежить від проведення Києвом реформ - ЗМІ / Фото Reuters

Глава американського Держдепу Ентоні Блінкен під час свого візиту до України говорив про ситуацію, пов'язану зі змінами в судовій владі. Американський високопосадовець сказав, що надання допомоги США залежить від успіхів української держави в питанні реалізації реформ. При цьому судова реформа розглядається Вашингтоном в якості пріоритетного напрямку.

Як стверджують журналісти видання РБК-Україна з посиланням на свої джерела, Блінкен акцентував увагу на тому, що характер і обсяг американської допомоги Києву залежить від того, наскільки українська влада готова проводити реформи. Оцінка діяльності України залежатиме від призначень до наглядових рад державних підприємств, а також до антикорупційних та судових органів влади.

"А ось те, чи є бажання їх робити в української влади, оцінюватимуть в першу чергу на базі того, як вибирають професіоналів і до наглядової ради держпідприємств, до ключових антикорупційних органів і найголовніше - до судових", - стверджує джерело видання.читайте такожКиїв виходить з орбіти інтересів США: ЗМІ дізналися деталі візиту Блінкена

Інсайдер вказав, що вирішення питань з судами безпосередньо впливатиме на підтримку України не тільки з боку Вашингтона, але і всього Заходу.

"І те, як вибирають членів ВРП (Вищої ради правосуддя) і ВККС (Вищої кваліфікаційної комісії суддів), буде безпосередньо впливати на підтримку від США і всього західного світу", - підкреслило джерело.

Візит держсекретаря США Блінкена в Україну

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