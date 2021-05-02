ЗМІ дізналися про "таємну" поїздку Зеленського на відпочинок

Володимир Зеленський відпочивав у Верховині, дізналися журналісти / УНІАН

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою напередодні Воскресіння Христового (Великодня) – у суботу, 1 травня, "таємно" приїхав на відпочинок до Верховини Івано-Франківської області.

Глава держави та його дружина відвідали культурні місця і засвітилися на кількох фотографіях, повідомляє verkhovyna.life.

За відомостями видання, Зеленські побували у музеї Гуцульської магії. Власник музею подарував президенту трембіту – це музичний інструмент, який є символом гуцулів.

Український лідер з дружиною також відвідав будинок-музей фільму Тіні забутих предків. У цьому будинку жив та займався творчістю режисер картини Сергій Параджанов.

Також опубліковано фото, на яких Зеленський у Верховині зображений з різними людьми.

Володимир Зеленський відвідав Верховину, дізналися журналісти / verkhovyna.life

Володимир Зеленський побував у Верховині, з'ясували журналісти / verkhovyna.life

Володимир Зеленський був у Верховині, дізналися журналісти / verkhovyna.life

Примітно, що очільник держави порушував карантинні заходи, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, – не був у масці та не дотримувався дистанції у півтора метра.

На офіційних сторінках президента в Instagram та Facebook крайні пости були розміщені вранці 2 травня. У соцмережах Зеленський привітав українців з Великоднем.