ЗМІ дізналися про "таємну" поїздку Зеленського на відпочинок

Зеленський на відпочинку порушував карантинні заходи, зазначили журналісти.
Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою напередодні Воскресіння Христового (Великодня) – у суботу, 1 травня, "таємно" приїхав на відпочинок до Верховини Івано-Франківської області.
Глава держави та його дружина відвідали культурні місця і засвітилися на кількох фотографіях, повідомляє verkhovyna.life.
За відомостями видання, Зеленські побували у музеї Гуцульської магії. Власник музею подарував президенту трембіту – це музичний інструмент, який є символом гуцулів.
Український лідер з дружиною також відвідав будинок-музей фільму Тіні забутих предків. У цьому будинку жив та займався творчістю режисер картини Сергій Параджанов.
Також опубліковано фото, на яких Зеленський у Верховині зображений з різними людьми.
Примітно, що очільник держави порушував карантинні заходи, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, – не був у масці та не дотримувався дистанції у півтора метра.
На офіційних сторінках президента в Instagram та Facebook крайні пости були розміщені вранці 2 травня. У соцмережах Зеленський привітав українців з Великоднем.
- Довідка. Верховина – це селище міського типу, яке знаходиться на відстані 150 км від Івано-Франківська, пише Вікіпедія. Верховина вважається осередком гуцульської культури.
- Гуцули – це етнографічна група українців, яка живе на частині західної території нашої країни.