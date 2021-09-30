Новим спікером Ради стане Стефанчук - ЗМІ

Хто замінить Разумкова в Раді / Фото НВ

Слуга народу розглядає на посаду нового спікера Ради замість Дмитра Разумкова лише одного кандидата - віце-спікера Руслана Стефанчука, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела у фракції.

"Так, ця інформація відповідає дійсності. Фракція розглядає Руслана Стефанчука основним кандидатом на посаду спікера", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Відзначається, що ймовірність відставки Разумкова у фракції оцінюють більш ніж в 50%.

Також в монобільшості допускають, що Разумков може бути знятий з посади до кінця року.

Відставка Дмитра Разумкова

Заява Давида Арахамії про видачу підписних листів за відставку спікера надійшла до парламенту 30 вересня, про що в соцмережах повідомив сам Разумков.

Прессекретар фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук уточнила, що рішення про збір підписів за відставку Разумкова-не воля "СН", а ініціатива самого депутата. У свою чергу прессекретар спікера ВР Ольга Туній уточнила, що Арахамія звернувся до Разумкова саме як голова фракції, а не просто депутат.

До вечора 30 Вересня Арахамія подав нову заяву, вже від себе особисто, і процедура збору підписів була перезапущена - депутат отримав нові підписні листи.