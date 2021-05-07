СН після свят вирішить, що робити з "людиною на виліт" Степановим

Степанова можуть відправити у відставку / УНІАН

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова фракція розгляне наступного тижня.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"У нас є одне питання, яке буде обговорюватися на найближчому засіданні фракції, 14 або 15 травня, чи буде онлайн-фракція проходити щодо міністра охорони здоров'я пана Степанова. І там будуть різні варіанти, тобто це не 100%-ва ймовірність, що це "людина на виліт". Це можуть бути якісь попередження зроблені, ми на фракції визначимося з цим процесом", - сказав Арахамія.

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За його словами, це "нагальне питання", тому що є план вакцинації, який неодноразово був перенесений

"Багато наших виборців незадоволені цим процесом. А далі ще є два кадрові питання рівня Кабінету міністрів, але збережемо інтригу і поки що не будемо поширювати, чого це стосується", - заявив Арахамія.

Відставка Степанова: історія питання

У квітні голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляв, що необхідна кількість підписів за позачергове засідання щодо звільнення Степанова була зібрана.

Наприкінці квітня Арахамія повідомив, що на посаду нового міністра охорони здоров'я замість Максима Степанова вже є кілька кандидатур, у тому числі і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Є кандидатура Ляшко, вона взагалі була на радарі. Деякі ще кандидатури... Я не можу вам сказати, тому що якщо я вам зараз скажу, буде, як завжди - два тижні будуть перемивати кістки бідним цим кандидатам, які, може, навіть не будуть кандидатами в кінці кінців, але їм вже настільки перемиють кістки, що у них вже зникне бажання взагалі працювати в державній системі", - сказав Арахамія.