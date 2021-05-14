РНБО впровадила санкції проти 111 кримінальних авторитетів - Зеленський

Зеленський розповів про рішення РНБО 14 травня / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський оголосив про введення санкцій проти 111 іноземних громадян, яких вважають кримінальними авторитетами. Відповідне рішення сьогодні схвалили на засіданні Ради нацбезпеки і оборони, сказав гарант у своєму новому відеозверненні.

До іноземців, які потрапили до санкційного списку РНБО, за словами Зеленського, будуть застосовані наступні обмеження:

блокування активів;

заборона в'їзду;

неможливість набуття громадянства;

примусове видворення.

Також Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні затвердила стратегію розвитку кібербезпеки. Стратегію схвалили на п'ять років, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу.

"На засіданні РНБО була схвалена стратегія розвитку кібербезпеки на наступні п'ять років. Мені здається, що і підхід до формування цієї стратегії, і якість цього документа і актуальність вони на вищому рівні. від аудиту сьогоднішньої ситуації від розуміння нам треба робити, щоб наша країна стала передовою країною в світі з кіберзахисту", - заявив він.

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