Знову на паузі: Зеленський ветував закон Про відновлення роботи ВККС

Глава держави повернув до парламенту закон про перезапуск ВККС зі своїми пропозиціями.
Президент України Володимир Зеленський ветував закон Про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, таким чином застопоривши процес реалізації судової реформи в Україні.
Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.
Документ направлений до парламенту з правками глави держави. Зокрема, йдеться про пропозиції до законопроекту, в яких зазначається, що "відповідно до Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. При цьому Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів".
У свою чергу, Зеленський пропонує не менше одинадцяти членів, шість з яких будуть призначені з числа суддів або суддів у відставці.
Президент наполягає на пропорційному представництві членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які призначаються з числа суддів або суддів у відставці, не тільки при формуванні її складу, а й при затвердженні правомочності.
Також глава України знайшов у законі протиріччя, що стосуються діяльності першого складу конкурсної комісії та щодо залучення до роботи в ній додаткових міжнародних експертів. Суть в тому, що вони протягом останніх п'яти років повинні надавати Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та запобігання корупції. Що на практиці поки себе не проявило.
Що відомо про судову реформу в Україні
29 червня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Закону України" Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України " (№3711-д). Він передбачає, що до складу ВККС входять 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу на 4 роки. Вирішальний голос при формуванні ВККС залишиться за міжнародними експертами.
Пізніше голова ВР Дмитро Разумков підписав цей закон, але припустив, що президент його ветує через колізію. "Була проголосована пропозиція №453, яка збільшувала вплив міжнародних експертів на прийняття рішення. Водночас, було підтримано пропозицію №409. Обидві правки містять різні правила, за якими рішення конкурсної комісії з відбору членів ВККС вважається прийнятим. Таким чином, норми закону можна трактувати по-різному", - аргументував Разумков.