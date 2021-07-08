Знову на паузі: Зеленський ветував закон Про відновлення роботи ВККС

Зеленський помітив протиріччя в документі / Reuters

Президент України Володимир Зеленський ветував закон Про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, таким чином застопоривши процес реалізації судової реформи в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

Документ направлений до парламенту з правками глави держави. Зокрема, йдеться про пропозиції до законопроекту, в яких зазначається, що "відповідно до Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. При цьому Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів".

У свою чергу, Зеленський пропонує не менше одинадцяти членів, шість з яких будуть призначені з числа суддів або суддів у відставці.

Президент наполягає на пропорційному представництві членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які призначаються з числа суддів або суддів у відставці, не тільки при формуванні її складу, а й при затвердженні правомочності.

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Також глава України знайшов у законі протиріччя, що стосуються діяльності першого складу конкурсної комісії та щодо залучення до роботи в ній додаткових міжнародних експертів. Суть в тому, що вони протягом останніх п'яти років повинні надавати Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та запобігання корупції. Що на практиці поки себе не проявило.

Що відомо про судову реформу в Україні

29 червня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Закону України" Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України " (№3711-д). Він передбачає, що до складу ВККС входять 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу на 4 роки. Вирішальний голос при формуванні ВККС залишиться за міжнародними експертами.

Пізніше голова ВР Дмитро Разумков підписав цей закон, але припустив, що президент його ветує через колізію. "Була проголосована пропозиція №453, яка збільшувала вплив міжнародних експертів на прийняття рішення. Водночас, було підтримано пропозицію №409. Обидві правки містять різні правила, за якими рішення конкурсної комісії з відбору членів ВККС вважається прийнятим. Таким чином, норми закону можна трактувати по-різному", - аргументував Разумков.