Зметикували на трьох: Україна, Грузія і Молдова створили альянс, щоб вступити до ЄС

Дмитро Кулеба заявив, що Україна, Грузія і Молдова створили альянс, щоб вступити в ЄС / УНІАН

Україна, Грузія і Молдова стали асоційованим тріо на шляху до вступу в Європейський союз, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що у понеділок, 17 травня, був підписаний відповідний меморандум.

"Ми сьогодні зробили важливу річ - підписали документ, який створює асоційоване тріо. Це буде посилена співпраця трьох наших країн у питанні європейської інтеграції", - сказав Кулеба під час брифінгу після переговорів з молдавським колегою Ауреліо Чокоєм і главою МЗС Грузії Давидом Залкаліані.

Очільник МЗС України уточнив, що нова ініціатива дозволить трьом країнам ефективніше співпрацювати на шляху до ЄС.

"Ми зробили свій європейський вибір, підписали угоду про асоціацію і, звичайно, хочемо в майбутньому стати членами ЄС... це наше повідомлення про те, що немає альтернативи європейській інтеграції для наших трьох країн. І немає альтернативи для Європи, яка повинна сприймати наші три країни як союзний проєкт із забезпечення миру і процвітання в Європі", - додав міністр.

Вступ України до ЄС – про що йшлося раніше: