Соратник Медведчука розповів, де перебуває одіозний нардеп

Санкції проти Медведчука прокоментував Кузьмін / УНІАН

Давній соратник підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявив у своєму Facebook, що Медведчук перебуває в Україні і збирається з'явитися в СБУ.

Він уточнив, що особисто Медведчуку підозру не вручили.

СБУ повідомила раніше, що, оскільки обидва фігуранти (крім Медведчука у справі фігурує в якості підозрюваного також нардеп ОПЗЖ Тарас Козак) відсутні за місцем проживання, підозри, відповідно до Закону, направили на адреси останніх відомих місць проживання, а також до Верховної Ради.

"Медведчук перебуває в Україні. Він нікуди не втік. Він завжди був до слідчих за повістками і далі буде на допити і обов'язково доведе свою невинність", - написав Кузьмін.

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