Соратник Медведчука розповів, де перебуває одіозний нардеп

Ренат Кузьмін впевнений, що розслідування проти скандального народного обранця "не має нічого спільного з правосуддям".
Давній соратник підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявив у своєму Facebook, що Медведчук перебуває в Україні і збирається з'явитися в СБУ.
Він уточнив, що особисто Медведчуку підозру не вручили.
СБУ повідомила раніше, що, оскільки обидва фігуранти (крім Медведчука у справі фігурує в якості підозрюваного також нардеп ОПЗЖ Тарас Козак) відсутні за місцем проживання, підозри, відповідно до Закону, направили на адреси останніх відомих місць проживання, а також до Верховної Ради.
"Медведчук перебуває в Україні. Він нікуди не втік. Він завжди був до слідчих за повістками і далі буде на допити і обов'язково доведе свою невинність", - написав Кузьмін.
Справа Медведчука-про що раніше повідомляв головред:
- Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Спочатку правоохоронці відмовлялися розповідати, в рамках якої саме справи проводяться слідчі дії.
- Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його соратнику Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.
- Як заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, бізнес Медведчука в окупованому Криму завдав значної шкоди Україні.
Автор: Катерина Трохимчук