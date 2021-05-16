Соратник Медведчука зробив жорстку заяву на адресу Данілова і пригрозив йому в'язницею

Тарас Козак висунув низку звинувачень на адресу секретаря РНБО Олексія Данілова і назвав його "випадковим чиновником".
Депутат від фракції ОПЗЖ Тарас Козак, якого в Україні підозрюють у скоєнні державної зради, стверджує, що санкції потрібно впроваджувати проти секретаря РНБО Олексія Данілова, якого він звинуватив у роботі з "злодіями в законі" і "кримінальними авторитетами". При цьому Козак сказав, що він докладе максимальних зусиль для того, щоб Данілов після відходу з влади опинився у в'язниці.
Як повідомляє Вести, коментуючи заяву Данілова, який висловив жаль про те, що Козак може проходити лікування у республіці Білорусь, він назвав секретаря РНБО "випадковим чиновником", який торгував на ринку у Києві "краденою біжутерією" і рідкісними книгами. Наразі, як стверджує депутат від ОПЗЖ, Данілов, мовляв, вирішив самоствердитися за рахунок Козака.
Крім того, він назвав Данілова "злочинцем" і звинуватив у роботі з представниками кримінального світу.
"Нагадую цьому злочинцеві, що санкції потрібно впровадити проти нього самого, тому що мером Луганська він став прямо з членів луганської банди кримінального авторитета Валерія Доброславського, де приносив місцевим злодіям в законі виручку від десятків точок наперсточників з центрального ринку і автовокзалів міста Луганська", - стверджує Козак.
Також парламентарій від ОПЗЖ пригрозив докласти максимум зусиль для того, щоб Данілова посадили у в'язницю після того, як він піде з влади.
"Данілов провів майже все своє життя з злодіями в законі і кримінальними авторитетами. Коли він втратить владу, я докладу всіх своїх зусиль і можливостей, щоб він сидів у в'язниці", - підкреслив Тарас Козак.
Звинувачення Козака в держзраді
- Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова 11 травня підписала підозру у вчиненні державної зради голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку та його соратнику, нардепу Тарасу Козаку.
- Медведчука і Козака підозрюють у держзраді за низкою епізодів, серед яких змова з Росією з метою видобутку енергоресурсів в захопленому Криму, передача російській владі секретних даних щодо підрозділів ЗСУ і створення організації, завдання якої – вплив на ситуацію в Україні за допомогою трудової міграції.
- Генпрокурорка Ірина Венедиктова заявила, що слідство вважає Медведчука організатором злочину, а Козака - пособником.
- Згідно із заявою голови СБУ Івана Баканова, Козак наразі перебуває за кордоном. За словами Віктора Медведчука, він перебуває на лікуванні у Білорусі.