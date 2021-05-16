Соратник Медведчука зробив жорстку заяву на адресу Данілова і пригрозив йому в'язницею

Козак стверджує, що він докладе максимум зусиль для того, щоб Данілов опинився у в'язниці / Фото: Newsone

Депутат від фракції ОПЗЖ Тарас Козак, якого в Україні підозрюють у скоєнні державної зради, стверджує, що санкції потрібно впроваджувати проти секретаря РНБО Олексія Данілова, якого він звинуватив у роботі з "злодіями в законі" і "кримінальними авторитетами". При цьому Козак сказав, що він докладе максимальних зусиль для того, щоб Данілов після відходу з влади опинився у в'язниці.

Як повідомляє Вести, коментуючи заяву Данілова, який висловив жаль про те, що Козак може проходити лікування у республіці Білорусь, він назвав секретаря РНБО "випадковим чиновником", який торгував на ринку у Києві "краденою біжутерією" і рідкісними книгами. Наразі, як стверджує депутат від ОПЗЖ, Данілов, мовляв, вирішив самоствердитися за рахунок Козака.

Крім того, він назвав Данілова "злочинцем" і звинуватив у роботі з представниками кримінального світу.

"Нагадую цьому злочинцеві, що санкції потрібно впровадити проти нього самого, тому що мером Луганська він став прямо з членів луганської банди кримінального авторитета Валерія Доброславського, де приносив місцевим злодіям в законі виручку від десятків точок наперсточників з центрального ринку і автовокзалів міста Луганська", - стверджує Козак.

Також парламентарій від ОПЗЖ пригрозив докласти максимум зусиль для того, щоб Данілова посадили у в'язницю після того, як він піде з влади.

"Данілов провів майже все своє життя з злодіями в законі і кримінальними авторитетами. Коли він втратить владу, я докладу всіх своїх зусиль і можливостей, щоб він сидів у в'язниці", - підкреслив Тарас Козак.

Звинувачення Козака в держзраді