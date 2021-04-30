Спікер Зеленського написала заяву про звільнення – ЗМІ

Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади спікера Володимира Зеленського, з'ясували журналісти / УНІАН

Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель йде з посади.

Мендель сама написала заяву на звільнення, повідомляє babel.ua з посиланням на джерела в Офісі президента.

За його даними, поки невідомо, хто стане новим спікером глави держави.

Мендель вже втретє написала заяву на звільнення, повідомляє Страна в Telegram з посиланням на відомості джерела в ОП. Співрозмовник уточнив, що у минулому заяви прессекретаря два рази не підписували.

Джерело додало, що цього разу спікер дійсно налаштована на відхід, і в ОП її не особливо хочуть утримувати.

"...Більше того, вже починають шукати заміну. Але останнє слово, у будь-якому разі, буде за Зеленським", – поділився співрозмовник.

Нардеп від партії експрезидента Петра Порошенка Європейська солідарність Олексій Гончаренко написав, що спікером Зеленського має стати журналіст, колишній нардеп та член наглядової ради акціонерного товариства Укрзалізниця Сергій Лещенко.

Мендель може залишитися у пресслужбі на іншій посаді, дізналася Українська правда у джерела з команди Зеленського.

Нагадаємо, Юлія Мендель стала прессекретарем Володимира Зеленського на початку червня 2019 року. Мендель родом з Херсона, а навчалася у Києві на журналіста.

Проходила тренінг для журналістів у Єльському університеті (США), писала для американських видань The New York Times та Politico. Працювала на великих українських телеканалах – ICTV, Еспресо TV, Інтер.

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