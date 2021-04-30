Спікер Зеленського написала заяву про звільнення – ЗМІ

Мендель йде з поста прессекретаря президента, дізналися журналісти.
Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель йде з посади.
Мендель сама написала заяву на звільнення, повідомляє babel.ua з посиланням на джерела в Офісі президента.
За його даними, поки невідомо, хто стане новим спікером глави держави.
Мендель вже втретє написала заяву на звільнення, повідомляє Страна в Telegram з посиланням на відомості джерела в ОП. Співрозмовник уточнив, що у минулому заяви прессекретаря два рази не підписували.
Джерело додало, що цього разу спікер дійсно налаштована на відхід, і в ОП її не особливо хочуть утримувати.
"...Більше того, вже починають шукати заміну. Але останнє слово, у будь-якому разі, буде за Зеленським", – поділився співрозмовник.
Нардеп від партії експрезидента Петра Порошенка Європейська солідарність Олексій Гончаренко написав, що спікером Зеленського має стати журналіст, колишній нардеп та член наглядової ради акціонерного товариства Укрзалізниця Сергій Лещенко.
Мендель може залишитися у пресслужбі на іншій посаді, дізналася Українська правда у джерела з команди Зеленського.
Нагадаємо, Юлія Мендель стала прессекретарем Володимира Зеленського на початку червня 2019 року. Мендель родом з Херсона, а навчалася у Києві на журналіста.
Проходила тренінг для журналістів у Єльському університеті (США), писала для американських видань The New York Times та Politico. Працювала на великих українських телеканалах – ICTV, Еспресо TV, Інтер.
Головні "зашквари" Юлії Мендель
- У вересні 2019 року Мендель грубо відштовхнула журналіста Сергія Андрушка, який знаходився недалеко від Володимира Зеленського.
- У жовтні того ж року у Токіо під час інтерв'ю нашого президента одному з українських видань, яке тривало 12 хвилин, прессекретар кілька разів на задньому тлі визирала з-за стіни й давала зрозуміти, що бесіду час закінчувати.
- Наприкінці листопада 2019-го спікер в Instagram написала про своє "латвійське відрядження" й похвалилася новою сукнею. Примітно, що Мендель разом із Зеленським була у Литві.
- У середині квітня 2021 року Зеленський разом з дружиною Оленою та своїм спікером відвідав Париж. Український лідер поспілкувався з французьким президентом Еммануелем Макроном й взяв участь у брифінгу.
- Під час брифінгу Мендель була з окулярами у зоні декольте, і це обурило інтернет-користувачів.